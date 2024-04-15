 تيك توك تطلق برنامج “Ad Awards” في الشرق الأوسط.. إليك التفاصيل

أعلنت منصة تيك توك إطلاق برنامج (Ad Awards)، في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وجنوب أفريقيا وباكستان، للاحتفاء بالعلامات التجارية الرائدة عبر المنصة، التي تقدم حملات دعائية إبداعية، وكذلك التركيز في قدرة تيك توك الفريدة على تقديم تجارب إعلانية استثنائية.

وتتضمن المسابقة عرض مجموعة من أكثر الحملات الإعلانية إلهامًا، التي تعتمد على المحتوى الأصيل والإبداعي في المنصة وتمكنت من تحقيق نتائج متميزة، ويهدف البرنامج أيضًا إلى تعرّف المواهب الاستثنائية والمبتكرين في مجال الدعاية والإعلان في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن منصة تيك توك قد فتحت باب التقديم في هذا البرنامج للعلامات التجارية والوكالات التي لها مقرات في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة ،وقطر، ومصر، وتركيا، وجنوب أفريقيا، وباكستان.

فئات البرنامج:

يضم البرنامج ست فئات رئيسية تشمل جوانب مختلفة من حملات تيك توك الناجحة، وهي:

فئة (It’s the Creative for me): التي تركز في الفكرة وإستراتيجيتها، والعلامات التجارية التي تمكنت من تجاوز حدود الإبداع من خلال حملات صُممت بنحو خاص لمنصة تيك توك، وحصلت على نتائج قوية.

التي تركز في الفكرة وإستراتيجيتها، والعلامات التجارية التي تمكنت من تجاوز حدود الإبداع من خلال حملات صُممت بنحو خاص لمنصة تيك توك، وحصلت على نتائج قوية. فئة (Community Core): التي تحتفي بالعلامات التجارية التي استطاعت تقديم أفضل استخدام لصناع المحتوى ومجتمع تيك توك في حملاتها، وتؤكد هذه الفئة كيفية استخدام صناع المحتوى لأصواتهم ومحتواهم الفريد بسلاسة ضمن فكرة الحملة الدعائية.

التي تحتفي بالعلامات التجارية التي استطاعت تقديم أفضل استخدام لصناع المحتوى ومجتمع تيك توك في حملاتها، وتؤكد هذه الفئة كيفية استخدام صناع المحتوى لأصواتهم ومحتواهم الفريد بسلاسة ضمن فكرة الحملة الدعائية. فئة (Bougie on a Budget): التي تركز في الحملات التي تستخدم بنحو إبداعي ميزانيات الإنتاج والموارد المتاحة للدعاية من خلال المحتوى المدفوع والمجاني مع إدارة نشر هذا المحتوى عبر المنصة لضمان الوصول إلى أعلى تأثير.

التي تركز في الحملات التي تستخدم بنحو إبداعي ميزانيات الإنتاج والموارد المتاحة للدعاية من خلال المحتوى المدفوع والمجاني مع إدارة نشر هذا المحتوى عبر المنصة لضمان الوصول إلى أعلى تأثير. فئة (Sound On Please!) : التي تهتم بالحملات التي تستخدم الصوت كنقطة انطلاق لفكرتها الإبداعية، وهناك العديد من أنواع الصوت المختلفة، والاستخدامات المختلفة له، ومن ثم يمكن تقديم مقاربات إبداعية مختلفة للصوت عبر تيك توك.

: التي تهتم بالحملات التي تستخدم الصوت كنقطة انطلاق لفكرتها الإبداعية، وهناك العديد من له، ومن ثم يمكن تقديم مقاربات إبداعية مختلفة للصوت عبر تيك توك. فئة (The Trendsetter): التي خُصصت لإعادة تصوير الإعلانات عبر تيك توك، مع عرض ابتكاراتك وقدرتك على جذب الجماهير لتوصيل أفكار فريدة وفعالة من خلال استخدام منتجات الإعلان بطريقة مبتكرة ولها تأثير واضح عبر المنصة.

التي خُصصت لإعادة تصوير الإعلانات عبر تيك توك، مع عرض ابتكاراتك وقدرتك على جذب الجماهير لتوصيل أفكار فريدة وفعالة من خلال استخدام منتجات الإعلان بطريقة مبتكرة ولها تأثير واضح عبر المنصة. فئة (The People’s Choice): سيُختار الفائزون في هذه الفئة من خلال تصويت ضيوف الحفل، وستُقدم أعلى جائزة ضمن الجوائز تحت اسم (The Greatest Of All Time) – التي تعرف اختصارًا باسم (The G.O.A.T) – لأفضل حملة إبداعية تمكنت من تحقيق أهدافها الإعلامية بفعالية، وتهدف هذه الجائزة إلى تعرف الحملات التي تمكنت من صنع أجواء الفرح ولحظات ثقافية قائمة على مجتمع تيك توك وإبداعه وتوجهاته.

الجدير بالذكر أن أي حملة من الحملات الإعلانية المقدمة تحت أي من الفئات الرئيسية الست يمكن أن تتأهل لجائزة G.O.A.T تلقائيًا.

وتعليقًا على ذلك، قال شادي قنديل؛ المدير العام لحلول الأعمال العالميّة في تيك توك منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا ووسط وجنوب آسيا: “نحن متحمسون للغاية لإطلاق برنامج (Ad Awards) في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وجنوب أفريقيا وباكستان، للاحتفال بالإبداع الاستثنائي الذي تقدمه العلامات التجارية عبر منصتنا في جميع أنحاء المنطقة، ويهدف هذا البرنامج والجوائز التي يقدمها إلى تسليط الضوء على الحملات التي تتمكن من تجاوز الحدود الإبداعية وجذب الجماهير وتحقيق تأثير كبير، لذلك فنحن متشوقون لرؤية الحملات الاستثنائية في أسواق المنطقة”.

كيفية المشاركة في برنامج (Ad Awards):

يمكن للعلامات التجارية الاطلاع على تفاصيل برنامج (Ad Awards) والمسابقة التي تقدمها منصة تيك توك ضمن هذا البرنامج، وتقديم مشاركاتها عبر هذا الرابط، مع العلم أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 6 من سبتمبر 2024، مما يمنح المشاركين وقتًا كافيًا للتحضير وعرض إبداعهم وقدراتهم وتأثيرهم، وسيجري الإعلان عن الفائزين في نوفمبر 2024.