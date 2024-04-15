بوش تعرض أحدث حلولها لإنتاج الهيدروجين خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024 

أعلنت شركة (بوش) Bosch، الرائدة عالميًا في مجال الحلول التقنية والهندسية، عزمها عرض أحدث ابتكاراتها في مجال إنتاج الهيدروجين خلال مشاركتها في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024، الحدث الذي يُعدّ منصة مثالية لعرض التقنيات المبتكرة والحلول المستدامة، وسيشهد عرض واحدة من أهم التقنيات الجديدة في العالم التي تهدف إلى تسريع اعتماد الهيدروجين كمصدر رئيسي للطاقة النظيفة والمستدامة.

ستُقام فعاليات (القمة العالمية لطاقة المستقبل) World Future Energy Summit، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال المدة الممتدة من 16 إلى 18 من أبريل الجاري، بمشاركة ما يزيد على 350 من قادة الفكر وخبراء القطاع، لبحث السبل التي تتيح للشركات والمجتمعات تحقيق أهداف الحياد الكربوني الخاصة بها.

ويُعدّ استخدام الهيدروجين الأخضر في مجالات النقل والبناء والصناعات التحويلية حاجة ملحة لإرساء عالم محايد مناخيًا، لذلك تعمل شركة بوش على سلسلة قيمة الهيدروجين من أجل تطوير تقنيات لإنتاجه وضغطه وتخزينه واستخدامه.

تطور شركة بوش حاليًا قلب المحلل الكهربائي ذي غشاء التبادل البروتوني (PEM)، الذي يتكون من أكثر من مئة خلية تستخدم التيار الكهربائي لفصل مكوني المياه إلى أكسجين وهيدروجين. وهذا المحلل مصمم لإنتاج ما يصل إلى 1.25 ميجاواط، أي ما يعادل إنتاج 23 كيلوجرامًا من غاز الهيدروجين في الساعة، بحيث يكون الضغط الناتج أكثر من 30 بارًا.

ويعد المحلل الكهربائي من بوش، المرجح طرحه في السوق خلال بداية عام 2025، مناسبًا للاستخدام في المحطات الصغيرة والكبيرة التي يتجاوز حجمها جيجاواط، حيث يجري إعداد المشاريع التجريبية الأولى مع العملاء لهذا العام.

وتخطط بوش لإدماج مجموعة المحلل الكهربائي في وحدة التحكم وإلكترونيات الطاقة وأجهزة الاستشعار المختلفة لإنشاء “وحدة التحليل الكهربائي الذكية”، وقد صُممت هذه العناصر لتوفير المساحة وتحسين كفاءة الأنظمة وموثوقيتها وتركيبها وإعدادها.

وستقدم شركة بوش خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024 رؤى عامة حول مجموعة منتجات وخدمات الهيدروجين مركزة على المحلل الكهربائي ذي غشاء التبادل البروتوني الخاص بها.