موتورولا تطلق هاتف Moto G04s

أطلقت شركة موتورولا هاتفها الجديد المتواضع المواصفات Moto G04s الذي يُعد إصدارًا محسنًا من هاتف Moto G04 الذي طرحته الشركة مطلع العام الجاري.

ويحتوي الهاتف على شاشة نوعها IPS LCD وقياسها 6.56 إنشات بدقة قدرها +HD ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتزًا، وكثافة بكسلات قدرها 269 بكسلًا لكل إنش، وهي محمية بطبقة من زجاج غوريلا جلاس 3.

وفيما يتعلق بالتصوير، فإن الهاتف يضم كاميرا أساسية خلفية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل، وتدعم الكاميرتان تسجيل الفيديو بدقة قدرها FHD بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

وتُعد الكاميرا أبرز الاختلافات بين الهاتفين، إذ يأتي هذا الهاتف بكاميرا خلفية أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، في مقابل 16 ميجابكسل للكاميرا الخلفية الأساسية في إصدار Moto G04.

ويعمل هاتف Moto G04s بمعالج Unisoc T606 مع ذاكرة عشوائية قدرها 4 جيجابايت و مساحة تخزين داخلية قدرها 64 جيجابايت، ويمكن زيادة تلك المساحة عن طريق إدراج بطاقة تخزين خارجية من نوع microSD .

ويدعم الهاتف ما يصل إلى 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية الافتراضية، كما يعمل الهاتف بأحدث نظام تشغيل، وهو Android 14.

ويحمل هاتف Moto G04s بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن بقوة 15 واطًا، لكن علبة الهاتف تحتوي على شاحن بقوة قدرها 10 واط.

ويضم الهاتف بعض المزايا المعتادة الأخرى مثل إمكانية إضافة بطاقتي SIM وشبكات الجيل الرابع 4G، و Wi-Fi 802.11ac و Bluetooth 5.0 وتقنية الاتصال القريب المدى NFC، ومكبر صوت واحد يدعم خاصية Dolby Atmos، ومنفذ السماعات السلكية 3.5 ملم. كما أن الهاتف يتميز بهيكل مقاوم للماء، ويزن 178 جرامًا.

ومن المقرر أن تطرح الشركة هاتفها الجديد Moto G04s بأربعة ألوان، وهي الأسود والأزرق والأخضر والبرتقالي، بسعر قدره 100 دولارٍ أمريكي تقريبًا.