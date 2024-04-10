سامسونج تكشف عن حاسوب منافس لآبل iMac

كشفت شركة سامسونج عن حاسوبها المكتبي الجديد All-In-One Pro من فئة “الكل في واحد”، وهو يُعد منافسًا لحاسوب iMac من آبل.

ويتميز الحاسوب بتصميم أنيق، إذ يأتي بإطار معدني وسمك نحيف للغاية قدره 6.5 ملم. ويمنح هذا التصميم النحيف المستخدمين مساحة كبرى على مكاتب العمل، وفقًا لما ذكرته سامسونج.

ويأتي الحاسوب المكتبي مع لوحة مفاتيح وفأرة تتصلان لاسلكيًا به، ولهما تصميم معدني يشبه تصميمه، كما تحتوي لوحة المفاتيح على مفتاح Copilot AI لتشغيل مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بمايكروسوفت.

ويضم الجهاز شاشة قياسها 27 إنشًا بدقة قدرها 4K، ومكبرات صوت ثلاثية الأبعاد تدعم خاصية Dolby Atmos.

ويحتوي حاسوب سامسونج المكتبي على معالج إنتل كور ألترا الذي يوفر أداءً أعلى من معالج Intel Core i5 من الجيل الثالث عشر المستخدم في إصدار العام الماضي.

ومن المحتمل أن يأتي الجهاز مزودًا بذاكرة عشوائية تبلغ 16 جيجابايت، ومساحة تخزين SSD تبلغ 256 جيجابايت، ولا يُعرف إن كانت ثمة إمكانية لترقية الذاكرة العشوائية وسعة التخزين في الجهاز.

ويحتوي الحاسوب على منفذ HDMI ومنفذي USB من نوع A ومنفذ Ethernet ومنفذ السماعات السلكية 3.5 ملم، ويدعم الحاسوب Bluetooth 5.3 وWi-Fi 6E، كما يضم الحاسوب كاميرا ويب مدمجة لمكالمات الفيديو.

ويعمل حاسوب سامسونج All-In-One Pro بنظام Windows 11 Home، ويحتوي على العديد من مزايا التكامل مع الأجهزة الأخرى، مع سهولة سحب الملفات وإفلاتها لنقلها من أجهزة جالاكسي إلى الحاسوب والعكس.

ومع تطبيق Phone Link من مايكروسوفت، يمكن إدماج العديد من وظائف الهاتف في الحاسوب لعرض الإشعارات أو الرد عليها، أو عرض شاشة الهاتف على الحاسوب، أو استخدام كاميرا الهاتف ككاميرا ويب للحصول على أفضل جودة.

ويبلغ سعر حاسوب سامسونج All-In-One Pro نحو 1500 دولار أمريكي، ولا توجد معلومات بشأن موعد توفره في الأسواق العالمية.