جوجل تكشف عن رقاقة Axion بمعمارية Arm

أعلنت جوجل رقاقتها الجديدة Axion، وهي أول رقاقة تطلقها الشركة بمعمارية Arm، وهي مصممة على وجه الخصوص لخدماتها السحابية ومراكز البيانات.

وأفادت جوجل في منشور لها عبر مدونتها الرسمية أن رقاقة Axion هي الأحدث في سلسلة طويلة من جهود الشركة لتصميم شرائحها الخاصة.

وبدأت جوجل رحلة تصميم الرقاقات الخاصة بها عام 2016 مع الجيل الأول من رقاقات Tensor التي صُنعت أيضًا لمراكز بيانات الشركة، وكما هو معلوم، فإن هواتف بكسل الذكية من جوجل تعمل بمعالجات أيضًا من تصميم الشركة تطلق عليها اسم Tensor، وهي من نوع SoC التي تضم كافة المكونات اللازمة لتشغيل الهواتف، وقد اعتمدت عليها الشركة منذ إصدار هواتف بكسل 6 في عام 2021.

وتزعم جوجل أن رقاقات Axion الجديدة، التي تستخدم منصة Neoverse V2 من شركة Arm، ستوفر أداءً أفضل بنسبة تصل إلى 30% من وحدات المعالجة المركزية السابقة المصممة لمراكز البيانات التي تعمل بمعمارية Arm، وأداءً أفضل بنسبة تصل إلى 50% من الرقاقات الحالية المستندة إلى معمارية x86.

وتستخدم جوجل بالفعل الجيل الحالي من الخوادم المعتمدة على الرقاقات بمعمارية Arm في مراكز البيانات الخاصة بها لتشغيل العديد من خدماتها، ومنها خدمة جوجل Earth ومنصة إعلانات يوتيوب. وتقول الشركة إنها ستنقل تلك الخدمات مع خدمات أخرى إلى الخوادم المعتمدة على رقاقات Axion خلال وقت قريب.

وستكون الخوادم المعتمدة على رقاقات Axion متاحة لعملاء خدمات جوجل السحابية Google Cloud في وقت لاحق من العام الجاري. ويمكن للشركات التقدم لاختبار الأجهزة الافتراضية التي تستخدم شرائح Axion، والتي من المقرر أن تتيحها جوجل خلال الأشهر المقبلة.