Alafia تقدم حاسوبًا متكاملًا لأجهزة التصوير الطبي بقوة معالجة مذهلة

تعد أجهزة الحواسيب المتكاملة (AIO) من الحواسيب الجيدة للمستخدمين واللاعبين مع أنها لا تتمتع بأداء الحواسيب المكتبية التقليدية، ولكن يبدو أن العرض الجديد من شركة Alafia AI، وهي شركة ناشئة متخصصة في أجهزة التصوير الطبي، يسعى إلى تغيير هذا الرأي السائد بتقديم الحواسيب المتكاملة ذات الأداء المذهل.

ويتميز الحاسوب المتكامل Aivas من شركة Alafia AI بقوة معالجة مذهلة، إذ يعتمد على معالج Ampere Altra القادم مع 128 نواة ويعمل بتردد يصل إلى 3.0 جيجاهرتز، مع ثلاث وحدات مخصصة للحوسبة من وحدات معالجة الرسوم إنفيديا L4، ووحدة معالجة الرسوم RTX 4000 Ada المخصصة لإنتاج المقاطع المرئية (video output)، مما يقدم قرابة 28 ألف نواة كودا (CUDA) لمهام الحوسبة المتوازية المعززة.

كما يتضمن الحاسوب المتكامل شاشة لمسية بدقة عرض قدرها 4K وبمعدل سطوع يصل إلى 360 شمعة في المتر المربع، وذاكرة وصول عشوائي DDR4 بحجم قدره 2 تيرابايت، وقرص تخزين SSD بحجم قدره 8 تيرابايت.

وهذا المزيج من المعالج المركزي ووحدة معالجة الرسوم والذاكرة والتخزين المتطور يلبي متطلبات التصوير الطبي وأعباء تطوير الذكاء الاصطناعي.

ويأتي الحاسوب المتكامل AIO مناسبًا أيضًا لأجهزة الأبحاث السريرية في المجال الطبي، إذ تأمل شركة Alafia AI أن تتمكن المؤسسات، التي يمكنها ترقية تطبيقاتها لتتوافق مع معمارية Arm، من استخدام حاسوبها المتكامل كمحطة عمل قادرة على تنفيذ مهام التصوير الطبي بكفاءة عالية.

ويتضح سعي شركة Alafia AI إلى تغيير النظرة القديمة بخصوص قيود أداء الحواسيب المتكاملة AIO، إذ تقدم محطة العمل الفائقة Aivas فرصة لتحويل الحواسيب المتكاملة إلى محطات عمل قوية دون أي تغيير في شكلها أو بنيتها.