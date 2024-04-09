هونر تطلق تحديث MagicOS 8 عالميًا

بدأت شركة هونر إطلاق تحديث MagicOS 8 المستند إلى نظام أندرويد 14 لمستخدمي أجهزتها المؤهلة للتحديث في كافة دول العالم.

وكانت الشركة قد كشفت عن تحديث MagicOS 8.0 في حدث خاص بداية العام الجاري مع العديد من المزايا الجديدة التي ترتكز على التحسينات الجمالية والذكاء الاصطناعي اعتمادًا على نموذج لغة كبير تطلق عليه الشركة اسم MagicLM، وتعمل تلك المزايا على نحو خاص في الإصدارات الجديدة من أجهزتها.

ويتيح التحديث الجديد تجربة استخدام أكثر سلاسة على نحو ملحوظ، كما حازت الشاشة الرئيسية ترقيةً كبيرة عبر خاصية جديدة تطلق عليها الشركة اسم Magic Capsule، بالإضافة إلى ميزة الخدمات السريعة التي تُظهر اختصارات للتطبيقات عند الضغط عليها.

وتقدم هونر ميزة تُسمى Magic Portal تتيح للمستخدمين سحب النصوص أو الصور لتنفيذ مهام محددة عبر أحد التطبيقات، مثل سحب عنوان من تطبيق الرسائل إلى تطبيق الخرائط في جانب الشاشة لعرض الاتجاهات، أو سحب صورة وإفلاتها في أحد تطبيقات التسوق لعرض منتجات مرتبطة بها.

ويوفر التحديث للمستخدمين أيضًا وضع توفير الطاقة الفائق في البطارية الذي يطيل عمر البطارية إلى أقصى حد ممكن عند تفعيله.

ويضم التحديث أيضًا بعض المزايا الأمنية مثل إزالة البيانات الحساسة من الصور عند مشاركتها، وإمكانية إخفاء التطبيقات والصور ومقاطع الفيديو والملفات في مساحة خاصة، بالإضافة إلى تحسين خيارات تعديل الصور ومقاطع الفيديو، وبعض المزايا الجمالية في الواجهة، وتحسين عرض التأثيرات الحركية، وغيرها.

ويبلغ حجم التحديث تقريبًا نحو 3 جيجابايت، وسيصل إلى كافة المستخدمين أصحاب الأجهزة المؤهلة للتحديث، ومنها هواتف هونر ماجيك 5 و 4 و 3 وماجيك V بالإضافة إلى سلاسل هونر 100 و 90 و 80 و 70 و 60 و 50 و X50، وذلك على نحو تدريجي خلال الأسابيع القليلة القادمة.