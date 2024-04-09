Xiaomi 14 Ultra هو الهاتف الرائد الجديد من شاومي، ويأتي مع تحسينات متعددة مقارنةً بالطراز السابق، وقدر ركزت شاومي في هذا الطراز على تحسين نظام الكاميرا بنحو كبير، لالتقاط صور عالية الجودة والوضوح في ظروف الإضاءة المختلفة، ويُعدّ هذا الهاتف خيارًا مناسبًا لهواة التصوير الفوتوغرافي.

يعمل هذا الهاتف بأحدث المعالجات من كوالكوم، ويضم شاشة ذات مواصفات قوية، وبطارية كبيرة ويدعم الشحن السلكي السريع، ويُعدّ من أفضل هواتف أندرويد المتوفرة في الأسواق في الوقت الحالي، ويتنافس مع أحدث هاتف من سامسونج وهو Galaxy S24 Ultra.

وفيما يلي، سنقدم مراجعة شاملة لهاتف Xiaomi 14 Ultra الجديد لتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف:

التصميم:

يأتي هاتف Xiaomi 14 Ultra بتصميم مشابه للطراز السابق Xiaomi 13 Ultra الذي صدر العام الماضي مع وجود بعض التغييرات، والتغيير الأكثر وضوحًا هو الإطار الدائري الذي يحيط بعدسات الكاميرا الخلفية، فقد أصبح أكبر وأكثر بروزًا مقارنةً بالجيل السابق.

تغطي الجهة الخلفية طبقة زجاجية أو طبقة من الجلد الصناعي، وقد أشارت شاومي إلى أن هذه الطبقة مُصنعة بتقنية جديدة تجعلها مقاومة للتآكل أكثر بست مرات مقارنةً بالطبقة التي تغطي الجهة الخلفية في الطراز القديم.

أما في الجهة الأمامية فقد استبدلت شاومي زجاج Corning Gorilla Glass Victus بزجاج من نوع (Xiaomi Shield Glass) الذي يمتاز بأنه أكثر مقاومة للصدمات بمقدار يبلغ 10 مرات مقارنةً بالطراز السابق Xiaomi 13 Ultra.

يمتاز هذا الهاتف بأنه متين ويدعم مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68؛ مما يعني أنه قادر على تحمل الغمر في الماء في عمق يصل إلى متر ونصف لمدة تصل إلى نصف ساعة.

الشاشة:

يضم هاتف Xiaomi 14 Ultra شاشة مشرقة وكبيرة تمتاز بسطوع تبلغ ذروته 3000 شمعة في المتر المربع، وتأتي من نوع (LTPO AMOLED) ويبلغ مقاسها 6.73 بوصات.

تمتاز شاشة هاتف شاومي أيضًا بالدقة العالية؛ إذ تبلغ دقتها 1440 × 3200 بكسل، وهي أعلى قليلًا من دقة شاشة هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra الرائد. وتدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، كما تدعم تقنية (+HDR10) و (Dolby Vision)، وتحتوي على مستشعر لبصمات الأصابع.

يتغير معدل التحديث حسب المحتوى المعروض على الشاشة، ويصل إلى أعلى مستوى وهو 120 هرتزًا عند اللعب بألعاب الفيديو.

الكاميرا:

يضم هاتف Xiaomi 14 Ultra كاميرا خلفية رباعية العدسات، تأتي جميعها بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتضم الكاميرا الأساسية مستشعر LYT-900 من سوني، وهو من أحدث وأفضل المستشعرات. وتضم الكاميرات الأخرى مستشعر سوني IMX858. وقد دخلت شاومي في شراكة مع شركة تصنيع الكاميرات Leica التي وفّرت عدسات ذات مواصفات قوية لهاتف Xiaomi 14 Ultra لجعله قادرًا على التقاط صور جميلة ومليئة بالتفاصيل الواضحة.

الكاميرا الرئيسية هي الأبرز بين الكاميرات الأربعة، فهي تضم مستشعرًا يبلغ مقاسه (1/0.98 بوصة) وهو أكبر بكثير من المستشعرات التي ستجدها في أي هاتف آخر تقريبًا، ومنها: هاتف iPhone 15 Pro Max الذي يضم مستشعرًا أساسيًا يبلغ مقاسه (1/1.28 بوصة) وهاتف Samsung Galaxy S24 Ultra الذي يضم مستشعرًا أساسيًا يبلغ مقاسه (1/1.33 بوصة). يمكن للمستشعر الكبير جمع المزيد من التفاصيل؛ مما يؤدي إلى لقطات ذات مظهر أفضل ونطاق ديناميكي أوسع، وكلما كان المستشعر أكبر يمكنه التقاط ضوء أكثر؛ مما يُحسن جودة الصورة، خاصةً في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ولتحويل هذا الهاتف إلى كاميرا احترافية، توفر شاومي مجموعة من الأدوات تُسميها (مجموعة التصوير الفوتوغرافي) Photography Kit تُباع بنحو منفصل عن الهاتف وتتضمن غطاء للهاتف وحاملًا ومقبضًا يتيح لك استخدام الهاتف تمامًا مثل الكاميرا الاحترافية، ويحتوي المقبض على زر مصراع في الأعلى عند الضغط عليه نصف ضغطة ستتمكن من تغيير التركيز ويمكنك الضغط بالكامل لالتقاط صورة تمامًا مثل الكاميرا العادية. ويحتوي المقبض أيضًا على بطارية صغيرة مدمجة لتتمكن من التصوير مدة أطول.

يمكن لهذا الهاتف التقاط صور ذات جودة عالية جدًا في النهار وتظهر فيها جميع التفاصيل والألوان، كما يمكنه التقاط صور ممتازة في الليل أيضًا؛ إذ يسمح المستشعر الكبير وفتحة العدسة الكبيرة بالتقاط الكثير من التفاصيل في الإضاءة المنخفضة.

يضم هذا الهاتف أيضًا كاميرا أمامية تأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وفيما يتعلق بتصوير الفيديو، تدعم الكاميرات الخلفية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 8K، وتدعم الكاميرا الأمامية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف Xiaomi 14 Ultra بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3 الثماني النوى، والمصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 أو 16 جيجابايت.

يعمل هاتف Xiaomi 14 Ultra بنظام التشغيل HyperOS الجديد من شاومي والمعتمد على نظام أندرويد 14، ويوفر هذا النظام تحسينات وسلاسة عالية في تجربة استخدام هواتف شاومي الحديثة، وقد وعدت شاومي بأربعة تحديثات لنظام التشغيل، وخمس سنوات من التحديثات الأمنية.

يتمتع هاتف شاومي الجديد بأداء قوي وسريع وسلس، ولن تواجه أي مشكلات في أثناء القيام بالمهام اليومية، والمهام المتوسطة وحتى عند اللعب بألعاب الفيديو الكثيفة وتحرير الصور، وأداء أي مهام كثيفة أخرى.

يدعم هذا الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف Xiaomi 14 Ultra على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 90 واطًا، ويمكن شحن الهاتف بالكامل خلال نصف ساعة.

وفيما يتعلق بالشحن اللاسلكي تدعم بطارية هاتف شاومي الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 80 واطًا، ويمكن شحن البطارية بالكامل في مدة تقل عن ساعة.

يستمر هذا الهاتف بالعمل مدة قدرها 11 ساعة في حال الاستخدام المكثف، ولمدة قدرها 11 ساعة من تصفح الويب، ولمدة قدرها 13 من بث المحتوى المرئي، ولمدة قدرها 6 ساعات ونصف من اللعب بألعاب الفيديو.

السعر:

يُباع هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra بسعر قدره 4346 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت، ويتوفر بلونين، هما: الأبيض، والأسود.

هل يستحق الشراء؟

نعم، يُعدّ هاتف شاومي الجديد Xiaomi 14 Ultra من أبرز هواتف أندرويد المتوفرة في السوق، وهو خيار ممتاز لهواة التصوير بنحو خاص، فهو يوفر صورًا استثنائية؛ مما يمنح المصورين المجالَ للإبداع وممارسة هوايتهم في التصوير في جميع الأوقات بغض النظر عن ظروف الإضاءة.

وبالإضافة إلى التصوير الاحترافي، يتمتع هذا الهاتف بأداء قوي وسريع، ويضم بطارية كبيرة ويدعم الشحن السريع وهذه المواصفات هي المواصفات الأساسية التي يبحث عنها الجميع في أي هاتف رائد.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Xiaomi 14 Ultra:

Xiaomi 14 Ultra المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.73 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية رباعية العدسات، وتأتي جميع العدسات بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). البطارية 5000 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأسود، والأبيض. نظام التشغيل HyperOS المعتمد على نظام أندرويد 14. الوزن 220 جرامًا. السعر 4346 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت