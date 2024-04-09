مبيعات الحواسيب الشخصية تسجل نموًا بعد تراجع طويل الأمد

سجلت مبيعات الحواسيب الشخصية نموًا خلال الربع الأول من عام 2024 الجاري بعد تراجع طويل دام لمدة قدرها عامين متتاليين، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن مؤسسة أبحاث السوق IDC.

وشهد الربع الأول من العام الجاري زيادة طفيفة في النمو قدرها 1.5% في المتوسط مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق. ومع ذلك، فقد تفاوتت نسب النمو بين مختلف الشركات، إذ شهدت شركة آبل أعلى نسبة نمو مدفوعة بمبيعات حواسيب ماك التي زادت بنسبة قدرها 14.6٪ في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بعام 2023.

وجاءت شركة أيسر في المركز الثاني فيما يتعلق بنسب النمو بنسبة قدرها 9.2%، تليها لينوفو في المركز الثالث بنسبة قدرها 7.8%.

وحازت لينوفو المركز الأول من ناحية الحصة السوقية وحجم المبيعات خلال تلك الفترة بنسبة قدرها 23%، ثم شركة HP التي جاءت في المركز الثاني بنسبة قدرها 20.1%، ثم ديل في المركز الثالث بحصة بلغت 15.5%.

وأفادت مؤسسة IDC بأن عودة مبيعات الحواسيب الشخصية إلى النمو كانت بسبب زيادة الشحنات في الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا مع تراجع أرقام التضخم، في حين أن المبيعات ما زالت متراجعة في الصين، التي تُعد أكبر مستهلك للحواسيب الشخصية في العالم، بسبب الانكماش الاقتصادي الذي تشهده البلاد في الآونة الحالية.

وتراجعت مبيعات الحواسيب الشخصية في العاميين الماضيين بعد انتهاء جائحة كورونا التي نمت خلالها مبيعات تلك الأجهزة على نحو كبير.