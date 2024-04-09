مايكروسوفت تزعم تفوق معالج كوالكوم الجديد على معالج آبل M3

تعتزم مايكروسوفت الترويج للحواسيب المحمولة الجديدة بنظام ويندوز والمنتظر صدورها قريبًا بمعالج كوالكوم سنابدراجون إكس إيليت (Snapdragon X Elite) على أن تتفوق في الأداء على معالج M3 المستخدم في الإصدارات الجديدة من أجهزة ماك بوك آير من آبل.

ووفقًا لوثيقة داخلية مسربة من الشركة نشرها موقع “ذا فيرج” التقني، فإن مايكروسوفت تبدو واثقة من معالجات كوالكوم الجديدة، لدرجة أنها تخطط لعرض عدد من العروض التوضيحية خلال حدث قادم لها لتظهر كيف ستكون تلك المعالجات أسرع من معالج M3 في حواسيب آبل ماك بوك آير في مهام المعالج الرئيسي والذكاء الاصطناعي ومحاكاة التطبيقات.

ووفقًا للوثيقة، فإن مايكروسوفت تعتقد أن حواسيب ويندوز القادمة ستوفر “محاكاة أسرع للتطبيقات” من برنامج Rosetta 2 الخاص بشركة آبل، وتعمل برامج المحاكاة على جعل التطبيقات التقليدية متوافقة مع المعالجات الجديدة على نحو سلس.

وقدمت كوالكوم معالجها الجديد Snapdragon X Elite في أكتوبر الماضي، وهو يعتمد على معمارية ARM مثل معالجات آبل سيليكون، وقد زعمت الشركة العام الماضي أن المعالج حقق أداءً أسرع بنسبة قدرها 21٪ في اختبار النوى المتعددة مقارنة بمعالج M3 اعتمادًا على نتائج منصة قياس الأداء Geekbench 6.

ومن الجدير بالذكر أن مايكروسوفت قد تتعمد مقارنة معالج كوالكوم بمعالج M3 في جهاز ماك بوك آير الذي لا يحتوي على مروحة تبريد، وتتجاهل المقارنة بالمعالج نفسه في ماك بوك برو الذي يحتوي على مروحة تبريد تسمح بزيادة الأداء أو المعالجات ذات الأداء الأعلى مثل M3 Pro و M3 Max.

وتخطط مايكروسوفت لإعلان حواسيب سيرفيس المحمولة التي تعمل بمعالج Snapdragon X Elite، ومنها Surface Pro 10 وSurface Laptop 6 نهاية شهر مايو المقبل.