ظهور أول صورة للمعالج المركزي Ryzen 9000 المستند إلى معمارية Zen 5

تسربت أول صورة لسلسلة المعالجات المكتبية Ryzen 9000 المعروفة باسم Granite Ridge من شركة AMD والمستندة إلى معمارية Zen 5.

وتعد هذه المعالجات خليفة لسلسلة معالجات Ryzen 7000 المعروفة باسم Raphael والمستندة إلى معمارية Zen 4، واللافت أن عدد النويات لأقوى معالج مركزي من هذا الجيل القادم سيبقى 16 نواة.

وتؤكد آخر التسريبات أن سلسلة معالجات Ryzen 9000 ستكون مستندة إلى معمارية Zen 5 بدقة تصنيع قدرها 4 نانومتر من مسابك TSMC، وستعتمد على تصميم الرقاقات المتعددة (Chiplet)، وهو التصميم نفسه الذي رأيناه في سلسلة معالجات Ryzen 7000 المعروفة باسم Raphael.

ويتوقع كذلك أن تعتمد معالجات Ryzen 9000 على قالب CCD أو قالبي CCD، وتطلق AMD على تلك المعالجات اسم Eldora. وكل قالب CCD يحتوي على 8 نويات Zen 5 وتطلق AMD على هذه النويات اسم Nirvana. و ستأتي هذه المعالجات الجديدة بداية بست نويات ثم ستصل إلى 16 نواة ضمن تشكيلة من معالجات Ryzen 9، و Ryzen 7، و Ryzen 5.

وكل نواة ستحصل على ذاكرة التخزين المخبأة من المستوى الثاني بحجم قدره 1 ميجابايت، في حين ستكون ذاكرة التخزين المخبأة من المستوى الثالث بحجم قدره 64 ميجابايت مشتركة مع كل النويات. وفيما يتعلق بوحدة معالجة الرسوم المدمجة (iGPU)، يبدو أن AMD ستعتمد على معمارية RDNA 2 ولكن مع زيادة التردد القياسي.

كما يتوقع أن تتوافق هذه المعالجات مع مقبس AM5 من AMD وستتوافق أيضًا مع اللوحات الأم التي تستخدم سلسلة رقاقات 600، ويقال إن AMD تعمل أيضًا على تطوير رقاقات جديدة للوحات الأم التي تتوافق مع معالجات Ryzen 9000.

وتظهر الصورة المسربة نموذجًا هندسيًا يُزعم أنه من شركة AMD ويحمل الرقم التسلسلي OPN 100-000001290-11.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم ظهر أيضًا في قاعدة بيانات EinsteinHome للحوسبة الموزعة، إذ لوحظ أن المعالج الجديد يتضمن 16 خيطًا، مما يرجح أنه معالج يأتي مع 8 نويات و 16 خيطًا.

لكن الأمر الأهم هو مستوى التحسن الذي سيطرأ على الاتصال الداخلي بين العمليات IPC، أي عدد التعليمات أو الأوامر التي أصبح المعالج قادرًا على معالجتها خلال النبضة الواحدة للتردد، إذ يتوقع أن يتحسن IPC بنسبة تصل إلى 10% وربما تصل إلى 15% مع معمارية Zen 5 مقارنة بمعمارية Zen 4. وهذه الزيادة تعني تحسن مستوى أداء المعالجات المركزية في الألعاب و البرامج.

أخيرًا، يتوقع أن تكشف AMD عن سلسلة معالجات Ryzen 9000 في معرض COMPUTEX 2024، وسيُعقد معرض COMPUTEX 2024، المعرض التكنولوجي المشهور عالميًا الذي يضم تطبيقات الذكاء الاصطناعي لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي التوليدي، بين الرابع من يونيو والسابع من يونيو.