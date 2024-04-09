شركة TSMC تحصل على دعم ضخم من الحكومة الأمريكية

حصلت الشركة التايوانية لإنتاج أشباه الموصلات TSMC على منحة من الحكومة الأمريكية قدرها 6.6 مليارات دولار لإنتاج الرقاقات المتقدمة في مدينة فينيكس بولاية أريزونا.

وستحصل الشركة أيضًا على قرض حكومي منخفض التكلفة بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار، ليصل إجمالي الدعم المقدم من الحكومة الأمريكية للشركة إلى نحو 11.6 مليار دولار.

وأعلنت الشركة زيادة استثمارها في الولايات المتحدة بنحو 25 مليار دولار ليصل إجمالي استثماراتها إلى 65 مليار دولار، بالإضافة إلى إنشاء مصنع ثالث للشركة في ولاية أريزونا بحلول عام 2030.

وكانت الشركة التايوانية قد أعلنت سابقًا خططًا للاستثمار في الولايات المتحدة بقيمة قدرها 40 مليار دولار، وإنشاء مصنعين في ولاية أريزونا، ومن المتوقع بدء الإنتاج الكبير في المصنع الأول في النصف الأول من عام 2025، كما تعتزم الشركة تصنيع الرقاقات في المصنع الثاني بتقنية تصنيع قدرها 2 نانومتر، وهي الأحدث على الإطلاق.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن استثمار TSMC الذي يزيد على 65 مليار دولار، هو أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ الولايات المتحدة.

وكان الكونجرس الأمريكي قد وافق في عام 2022 على قانون الرقاقات والعلوم لزيادة إنتاج الرقائق محليًا وزيادة الإنفاق على إنتاج الرقاقات والبحث العلمي.

وتسعى الحكومة الأمريكية إلى تأمين احتياجاتها من الرقاقات المتقدمة للأغراض العلمية والأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى تأمين احتياجات الشركات الأمريكية.

وعندما تعمل المصانع الثلاثة بكامل طاقتها، فإنها ستصنع عشرات الملايين من الرقائق الرائدة في الهواتف الذكية والمركبات الذاتية القيادة وخوادم مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والمعدات العسكرية.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أعطت أيضًا شركة إنتل منحة قيمتها 8.5 مليارات دولار، بالإضافة إلى قروض ميسرة قيمتها 11 مليار دولار في البرنامج نفسه، ومن المقرر أن تكون شركة سامسونج مشمولة أيضًا بذلك البرنامج.