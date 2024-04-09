جوجل تجلب الذكاء الاصطناعي إلى مطوري أندرويد

تواصل جوجل طرح نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini لمنتجات مختلفة، إذ أعلنت أنها أدخلت ترقيات على Studio Bot من خلال جلب Gemini Pro.

وفي حال كنت أحد مطوري أندرويد، وتستخدم Android Studio، فمن المحتمل أن يكون Studio Bot هو صديقك المفضل.

ويعد Studio Bot بمنزلة روبوت دردشة بالذكاء الاصطناعي متكامل مع Android Studio، وهو مفيد جدًا للأشخاص الذين يرغبون في تطوير التطبيقات بكفاءة.

وخلال حدث مطوري الشركة السنوي في شهر مايو 2023، قدمت عملاقة البحث أول مرة Studio Bot المدعوم بنموذج الذكاء الاصطناعي PaLM-2.

وتطرح جوجل الآن Gemini في Android Studio في أكثر من 180 دولة لإصدار Android Studio Jellyfish.

وأعلنت جوجل تغيير اسم Studio Bot ليصبح Gemini in Android Studio بدلًا من ذلك.

وفي شهر فبراير، حدثت جوجل أيضًا نموذج روبوت الدردشة Bard من PaLM-2 إلى Gemini Pro.

ويوجد Gemini in Android Studio المدعوم بنموذج Gemini Pro داخل بيئة التطوير المتكاملة IDE ويمكن للمطورين طرح الأسئلة المتعلقة بالبرمجة.

ويعد Gemini Pro أقوى نموذج ذكاء اصطناعي متاح للعامة، وهو يدعم Gemini Advanced.

وأوضحت جوجل أنه يجب على المطورين ملاحظة تحسين جودة الإجابات في إكمال التعليمات البرمجية وتصحيح الأخطاء والعثور على الموارد ذات الصلة وكتابة الوثائق.

وقالت جوجل: يجب على المستخدمين – لأسباب تتعلق بالخصوصية – تسجيل الدخول وتمكين Gemini in Android Studio لاستخدامه.

وبالإضافة إلى ذلك، تعتمد استجابات روبوت الدردشة في الغالب على سجل المحادثة والسياق الذي يقدمه المطور.

وقالت الشركة إنه يمكن للمستخدمين الوصول بسهولة إلى واجهة برمجة تطبيقات Gemini المبدئية من خلال Android Studio من أجل إضافة مزايا توليدية مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى تطبيقاتهم.

ويبدو أن جوجل مصممة على التنافس مع أدوات، مثل GitHub Copilot، في منتجاتها المختلفة التي تواجه المطورين.

وفي العام الماضي، قدمت مساعد Codey المستند إلى PaLM-2 للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالبرمجة وخدماتها السحابية.