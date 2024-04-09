إنتل تستعد للكشف عن بطاقات جديدة مستندة إلى معمارية Arc Battlemage

يبدو أن إنتل تخطط لإطلاق سلسلة من البطاقات الرسومية المستندة إلى معمارية Arc Battlemage Xe2-HPG وفقًا لأحدث التسريبات التي كشف عنها حساب Momomo_US على منصة تويتر.

ولم تكشف قوائم الشحن المسربة عن بطاقة رسومية واحدة فقط، بل عن بطاقتين؛ وهما: Arc Battlemage BMG-G10 و Arc Battlemage BMG-21 من الجيل القادم من إنتل، وإن أولى العينات الهندسية جاهزة للاختبار، إذ من المتوقع طرحهما في وقت لاحق من هذا العام في تشكيلة مختلفة من البطاقات مثل: البطاقة الرسومية المخصصة للاعبين والبطاقة الرسومية المخصصة للذكاء الاصطناعي والتعلم العميق.

وقد كشفت قناة RedGamingTech عن خريطة طريق إنتل، التي أكدت بدورها وجود وحدة معالجة الرسوم BMG-G10 من الفئة العليا بمعدل استهلاك للطاقة يصل إلى 225 واطًا، ووحدة معالجة الرسوم BMG-G21 من الفئة المتوسطة بمعدل استهلاك للطاقة يصل إلى 150 واطًا.

كما يشاع أن إنتل ستعتمد على دقة تصنيع قدرها 5 نانومتر من شركة TSMC مع هذا الجيل الجديد الذي يتوقع أن يحتوي على ثلاثٍ من وحدات معالجة الرسوم وهي: BCM-G10، و BCM-G21، و BCM-G31.

وستقدم إنتل معمارية Xe2 الجديدة التي تستهدف فئتين؛ وهما: وحدات معالجة الرسوم العالية الأداء HPG ووحدات معالجة الرسوم المنخفضة الطاقة LPG.

وستتجه وحدات معالجة الرسوم المنفصلة إلى حلول الأجهزة المحمولة والبطاقات الرسومية المكتبية، في حين ستظهر إصدارات LPG في وقت لاحق من هذا العام في معالجات Lunar Lake التي يتوقع أن تحقق تحسنًا ملحوظًا في اختبارات الأداء المبكرة مقارنة بمعمارية Alchemist.