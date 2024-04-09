إكس تجلب دعم مفاتيح المرور لمستخدمي آيفون

وسعت إكس دعمها لتسجيل الدخول باستخدام مفتاح المرور وجعل الخيار متاحًا للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، طالما أنهم يصلون إلى التطبيق عبر آيفون.

وأطلقت شركة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم تويتر في الأصل دعم مفتاح المرور لمستخدمي iOS في الولايات المتحدة في شهر يناير الماضي.

وأدمجت آبل مفاتيح المرور في نظام iOS في عام 2022 مع إطلاق iOS 16، وهي متوفرة أيضًا في iPadOS 16.1 والإصدارات الأحدث وكذلك macOS Ventura والإصدارات الأحدث.

وأكد حساب فريق السلامة الآن طرح الدعم عالميًا، مما يمنح أشخاصًا إضافيين خيار استخدام بديل تسجيل الدخول.

تعد مفاتيح المرور أسهل في الاستخدام وأكثر أمانًا من كلمات المرور لأنها ليست عرضة للتصيد الاحتيالي أو مخططات الهندسة الاجتماعية ومقاومة لسرقة تسجيل الدخول.

وتتيح مفاتيح المرور للمستخدمين تسجيل الدخول إلى التطبيقات والمواقع بالطريقة نفسها التي يفتحون بها أجهزتهم، أي باستخدام Face ID أو Touch ID أو رمز مرور الجهاز.

وعندما ينشط المستخدم إعداد تسجيل دخول بمفتاح مرور، فإنه ينشئ مفاتيح تعد بمنزلة بيانات المصادقة الرقمية.

وتتمتع الخدمة التي تقدم خيار تسجيل الدخول بإمكانية الوصول إلى أحد هذه المفاتيح، والتي يجب إقرانها بعد ذلك بالمفتاح الآخر المخزن محليًا ضمن جهاز المستخدم للتحقق من هويته.

ويجب على المستخدم تأكيد أنه هو الشخص الذي يصل إلى حسابه من خلال البيانات البيومترية أو رمز مرور الجهاز.

ومن أجل تمكين مفاتيح المرور عبر إكس، يحتاج المستخدمون إلى تسجيل الدخول إلى تطبيق iOS، ومن ثم الانتقال إلى “الإعدادات والخصوصية” ضمن “حسابك”.

ويمكنك العثور على مفتاح المرور ضمن “حماية كلمة المرور الإضافية” ضمن خيار “الأمان والوصول إلى الحساب”.

ولم تذكر إكس إذا كان الخيار قد يكون متاحًا لمستخدمي أندرويد. وتعد إكس واحدة من العديد من الشركات التي نفذت دعم مفاتيح المرور في الأشهر الأخيرة، مع تطبيقات ومواقع دعم أخرى، ويشمل ذلك جوجل وباي بال ومايكروسوفت و Best Buy و eBay.