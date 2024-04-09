أرباح سامسونج تشهد نموًا قياسيًا مع مطلع 2024

حققت شركة سامسونج الكورية نموًا قياسيًا في أرباحها خلال الربع الأول من عام 2024 بعد مدة طويلة من تراجع الأرباح.

وبلغت أرباح الشركة خلال الربع الأول الذي يشمل الأشهر الثلاثة الأولى من العام نحو 4.9 مليارات دولار أمريكي، بزيادة قدرها 9 أضعاف مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت أرباح الشركة آنذاك 478 مليون دولار أمريكي فقط.

ولم يكن العام الماضي أفضل الأعوام المالية بالنسبة للشركة الكورية، إذ تراجعت أرباحها السنوية بنسبة كبيرة بلغت 95% على أساس سنوي.

وكانت شركة سامسونج قد انخفضت أرباحها لأربعة أرباع مالية متتالية، بسبب تراجع طلب الأجهزة الاستهلاكية والرقاقات التي تصنعها الشركة.

وقالت سامسونج إنه من المتوقع أن ترتفع المبيعات أكثر من 11% هذا العام دون إشارة إلى تفاصيل محددة.

وتبدي الشركة تفاؤلها بشأن أدائها المالي هذا العام، وهي تتوقع انتعاش مبيعات الأجهزة المحمولة مع طرح منتجات جديدة مثل الهواتف الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

ولم تتراجع أرباح سامسونج بسبب الهواتف الذكية، ولكن على العكس، فقد ارتفعت الإيرادات من قطاع الأجهزة المحمولة بنسبة قدرها 22٪ وارتفعت الأرباح بنسبة قدرها 3٪ على أساس سنوي.

ومن جهة أخرى، سبب قطاع الرقاقات في الشركة خسارة كبيرة قدرها 3.4 مليارات دولار، إذ أقدمت الشركة على تخزين الرقاقات بالتزامن مع الطلب المتزايد، لكن ذلك أدى إلى وجود فائض في المخزون.

وقالت الشركة إنها تتوقع أيضًا أن تتعافى أعمالها في قطاع الرقاقات متجاوزة “العقبات المحتملة المختلفة، ومنها سياسات أسعار الفائدة والقضايا الجيوسياسية”.