Sabrent تكشف عن قرص التخزين Rocket 4 DRAMless M.2 SSD

كشفت شركة Sabrent عن سلسلة أقراص Rocket 4 DRAM-LESS M.2 NVMe SSD التي تعمل بواجهة الاتصال PCI-Express 4.0 x4 ولكنها لا تعتمد على ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAMless).

واللافت أن عدم وجود ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAMless) في وحدة التحكم في الذاكرة يعني أن تصميم لوحة الدارة المطبوعة (PCB) يصبح أقل تعقيدًا، فوحدة تحكم الفلاش تصبح بحجم أصغر، ومعدل استهلاك الطاقة يقل، والتكلفة الإجمالية تقل.

ويعمل القرص بسرعة قراءة تسلسلية تصل إلى 7.4 جيجابايت/ الثانية، وسرعة كتابة تسلسلية تصل إلى 6.4 جيجابايت/ الثانية، مع سرعة قراءة عشوائية تصل إلى مليون عملية إدخال وإخراج/ الثانية وسرعة كتابة عشوائية تصل إلى 950 ألف عملية إدخال وإخراج/ الثانية.

ويعتمد قرص Sabrent Rocket 4 على وحدة التحكم في الذاكرة Phison E27T وذاكرة فلاش 3D TLC NAND القادمة مع 162 طبقة (المعروفة أيضًا باسم BiCS 6) من شركة Kioxia.

كما يأتي القرص مع مبرد نحاسي للحفاظ على برودة القرص، والجيد أن وحدة التحكم في الذاكرة E27T، بدقة التصنيع البالغة 12 نانومتر، لا تنتج مقدارًا كبيرًا من الحرارة مقارنة بوحدة التحكم في الذاكرة E18، لذلك سيكون هذا المبرد الصغير كافيًا لتبريد القرص كما يجب.

ويُعد قرص Rocket 4 DRAM-LESS M.2 NVMe SSD خيارًا رائعًا لأي جهاز من أجهزة الحواسيب المحمولة أو المكتبية أو أجهزة الترفيه المنزلي PS5.

ويتوفر هذا القرص بحجم قدره 1 تيرابايت بسعر يبلغ 99 دولارًا وبحجم قدره 2 تيرابايت بسعر يبلغ 199 دولارًا، ولكن يتوقع أن تطلق شركة Sabrent إصدارًا آخر بحجم قدره 4 تيرابايت قريبًا.