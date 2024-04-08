HP تكشف عن أجهزة كروم بوك جديدة

كشفت شركة HP عن مجموعة جديدة من أجهزة كروم بوك بمعالجات حديثة من شركة إنتل وأسعار معقولة تناسب الطلاب والمستخدمين العاديين.

ويُعد جهاز HP Chromebook Plus x360 الإصدار الجديد الأفضل في المجموعة، إذ يأتي بشاشة نوعها IPS قابلة للمس قياسها 14 إنشًا بدقة قدرها FHD، ومعالج Intel Core i3-N305 وذاكرة من نوع LPDDR5 بسعة قدرها 8 جيجابايت ومساحة تخزين من نوع UFS بسعة قدرها 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

ويتميز الجهاز أيضًا بكاميرا ويب بدقة قدرها 1080 بكسلًا، لإجراء مكالمات فيديو واضحة، مما يجعله اختيارًا رائعًا للراغبين في التعلم عبر الإنترنت أو الاجتماعات مِن بُعد، خاصةً وأنه من فئة أجهزة “كروم بوك بلس” المميزة.

وتقدم HP أيضًا جهاز HP Chromebook x360 الأساسي بشاشة قياسها 14 إنشًا بطرازين مختلفين، ويحتوي كلا الطرازين على الشاشة نفسها التي تعمل باللمس، وكاميرا ويب بدقة قدرها 720 بكسلًا.

ويقدم الطرازان معالجين مختلفين من إنتل وهما N100 أو N200، مع ذاكرة عشوائية قدرها 4 جيجابايت أو 8 جيجابايت وسعة تخزين قدرها 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت. وتتمتع الأجهزة من فئة x360 بوجود مفاصل تسمح بتحريك الشاشة ولوحة المفاتيح بحرية، وتعديل وضعها بما يناسب الاستخدام، علمًا بأن الشركة تقدم أيضًا إصدارًا رابعًا بمواصفات مشابهة، ولكن دون المفاصل التي تسمح بتعديل وضع الجهاز.

وتطرح الشركة جهاز HP Chromebook x360 بسعر يبدأ من 300 دولارٍ أمريكي، مما يجعله خيارًا مناسبًا للطلاب أو المستخدمين العاديين، في حين يأتي إصدار بلس بسعر قدره 600 دولارٍ أمريكي.