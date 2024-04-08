مايكروسوفت تؤسس مكتب ذكاء اصطناعي في لندن

تفتتح مايكروسوفت مكتبًا جديدًا في لندن مخصصًا لأبحاث الذكاء الاصطناعي، ويأتي الافتتاح بعد نحو ثلاثة أسابيع من كشف الرئيس التنفيذي للشركة، ساتيا ناديلا، عن قسم جديد للذكاء الاصطناعي للمستهلك يرأسه مؤسسو Inflection AI، ومن بينهم مصطفى سليمان.

وقال مصطفى سليمان إن الشركة تعلن وظائف لأفراد استثنائيين في الأسابيع والأشهر المقبلة، دون أن يذكر عدد الوظائف.

وتعد مايكروسوفت مستثمرًا رئيسيًا في OpenAI، التي افتتحت مكتبًا في لندن في عام 2023.

وقال سليمان في تدوينة: “توجد مجموعة كبيرة من المواهب والخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة. تخطط مايكروسوفت لاستثمار كبير وطويل الأجل في المنطقة، ونبدأ بتوظيف أفضل علماء ومهندسي الذكاء الاصطناعي في مركز الذكاء الاصطناعي الجديد هذا”.

وشارك سليمان في تأسيس مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي DeepMind في المملكة المتحدة، الذي اشترته جوجل في عام 2014، وأطلق شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي Inflection AI في عام 2022 قبل الانضمام إلى مايكروسوفت في شهر مارس.

ويقود جوردان هوفمان، مهندس الذكاء الاصطناعي الذي عمل أيضًا في DeepMind و Inflection AI، العمل في المكتب الجديد.

ويعد مركز الذكاء الاصطناعي الجديد مسؤولًا عن تطوير نماذج اللغات الحديثة والبنية التحتية والأدوات المرتبطة بها.

وأشاد سليمان بنهج السلامة الذي تتبعه المملكة المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ وقعت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ميشيل دونيلان اتفاقية مع الولايات المتحدة للتعاون في اختبار نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وقال سليمان إن مكتب المملكة المتحدة الجديد يتعاون مع موظفي OpenAI. وقالت مايكروسوفت في بداية عام 2023 إنها تبني على استثمارها الأولي بقيمة مليار دولار في OpenAI من خلال شراكة متعددة السنوات وبمليارات الدولارات.

وقد تعهدت منذ ذلك الحين بدعمها للرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، وخاصة أثناء إقالته وإعادته إلى منصبه على رأس الشركة في شهر نوفمبر.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت مايكروسوفت الشركة المدرجة في البورصة الأكثر قيمة في العالم، إذ وصلت قيمتها السوقية إلى أكثر من 3 تريليونات دولار.