فيراري تستعد لسباق السيارات الكهربائية الخارقة

كشفت فيراري عن مختبر جديد لأبحاث خلايا بطاريات الليثيوم، في حين تستعد لإنتاج أول سيارة خارقة كهربائية بالكامل بحلول أواخر العام المقبل.

وقالت الشركة إن المنشأة التي يقودها علماء جامعة بولونيا تركز على تحليل بطاريات الحالات الصلبة والشحن السريع والشحن الحراري وسلامة الخلايا وأدائها.

ويساهم مركز الأبحاث في تسريع جهود الرئيس التنفيذي بينيديتو فيجنا لجلب فيراري إلى عالم السيارات الكهربائية. وتخطط الشركة للكشف عن أول سيارة كهربائية بالكامل في الربع الأخير من العام المقبل.

وتتزايد حدة المنافسة لتحقيق التحول. وكشفت BYD الصينية في شهر فبراير عن سيارة كهربائية عالية الأداء بقيمة قدرها 234 ألف دولار لتحدي فيراري ولامبورغيني.

وأصدرت فيراري ولامبورغيني نماذج هجينة، دون أن تقدما حتى الآن سيارة خارقة كهربائية بالكامل.

ويساعد مركز الأبحاث الجديد المعروف باسم E-Cells Lab في تسريع خطط فيراري. وقالت الشركة إنها تتبادل نتائج الأبحاث مع موردي الخلايا لديها لزيادة أداء البطاريات المخطط تجميعها في بلدة مارانيلو، إذ تبني الشركة مصنعًا جديدًا لتصنيع السيارات الهجينة والكهربائية.

وقال فيجنا إن الشركة تسير على الطريق الصحيح لافتتاح المصنع الجديد في شهر يونيو. كما تتبادل الشركة أي استخدامات من البحث مع شريك التكنولوجيا الهولندي صانع الرقاقات NXP.

وتطور شركات صناعة السيارات التقليدية تكنولوجيا البطاريات لمركبات السوق، في حين أن السيارات العالية الأداء لديها احتياجات مختلفة، مثل التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة.

واستحوذت بورشه في عام 2021 على شركة Custom Cells GmbH الألمانية المتخصصة في الليثيوم أيون لتصنيع البطاريات لمركباتها المتطورة.

وقال فيجنا في بيان إن مختبر فيراري الجديد يقدم مساهمات كبيرة في مجال الكيمياء الكهربائية.

وقالت فيراري في الشهر الماضي إنها دخلت في شراكة مع SK On لتطوير بطاريات للسيارات الكهربائية الخارقة.

وتعد الشركة الكورية الجنوبية موردًا لشركة فيراري منذ عدة سنوات، إذ توفر البطارية لسيارة SF90 Stradale الهجينة التي كشفت عنها الشركة في عام 2019.