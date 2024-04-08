سامسونج تعمل على إصلاح مشكلة تعرّف البصمات في جالاكسي S23

أفاد العديد من مستخدمي سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي S23 بوجود مشكلات في استجابة مستشعر بصمات الأصابع بعد تحديث One UI 6.1 الأخير الذي أطلقته الشركة.

ولاحظ مستخدمو الهواتف أن مستشعر بصمات الأصابع بعد التحديث بات لا يتعرف البصمات إلا بعد وضع الإصبع عدة مرات، بالإضافة إلى تأخير قدره عدة ثوانٍ لحين اكتمال تعرّف البصمات ثم فتح قفل الشاشة.

واستجابت شركة سامسونج لتلك البلاغات، وأكدت أنها على علم بتلك المشكلة، وتعمل على إصلاحها في الوقت الحالي.

وقدم أحد المشرفين الرسميين في منتدى سامسونج اعتذارًا عن المشكلة القائمة، وأفاد بأن الشركة تحققت من وجود مشكلة في عمل مستشعر بصمات الأصابع في بعض أجهزة المستخدمين، مشيرًا إلى أن الشركة تخطط لإصدار تحديث يعمل على حل المشكلة، ومطالبًا المستخدمين بتحديث هواتفهم على نحو مستمر، وتثبيت التحديث القادم فور صدوره.

ولم تقدم سامسونج موعدًا محددًا لإصدار التحديث القادم، لكن من المتوقع أنه سيصدر على نحو سريع لمعالجة المشكلة.

وتُعد تلك المشكلة مزعجة على نحو واضح، إذ تمنع المستخدمين من فتح قفل الشاشة بسرعة، كما تجعلهم يلجؤون إلى إدخال رمز أو نمط المرور عوضًا عن ذلك.

وكان مستخدمو هواتف جالاكسي S23 قد اشتكوا أيضًا من أن الشاشة لم تعد تستجيب للّمس على النحو المعتاد، إذ يتعين عليهم النقر عدة مرات من أجل تسجيل الإدخال عبر اللمس، لكن سامسونج اتهمت تطبيق جوجل الرسمي بالتسبب في المشكلة، ونفت علاقة التحديث بتلك المشكلة، في حين اشتكى آخرون من بطء في عملية الشحن بعد التحديث.