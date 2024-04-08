سامسونج تستعيد صدارة سوق الهواتف الذكية

استعادت سامسونج المركز الأول في مبيعات الهواتف الذكية خلال الربع الأول من عام 2024 الجاري، وفقًا للبيانات التي أعلنتها شركة “كونتربوينت” لأبحاث السوق.

وأوضحت البيانات أن سامسونج تفوقت على شركة آبل بفارق ضئيل مع بداية عام 2024، إذ بلغت مبيعات سامسونج نحو 19.69 مليون هاتف في الربع الأول من العام متجاوزة مبيعات شركة آبل التي بلغت 17.41 مليون هاتف.

واستنادًا إلى تلك البيانات، فإن سامسونج تسيطر حاليًا على نحو 20% من سوق الهواتف الذكية العالمية، في حين انخفضت حصة آبل إلى 18% خلال الربع الأول من العام.

وحافظت سامسونج على المركز الأول في سوق الهواتف الذكية لمدة طويلة إلى أن تجاوزتها آبل التي تمكنت من زيادة مبيعاتها العالمية عام 2023.

وخلال العام الماضي، تفوقت آبل على سامسونج في مبيعات الهواتف الذكية بنسبة قدرها 4%، كما ظهر ذلك التفوق على نحو ملحوظ لصالح آبل خلال الربع الأخير من 2023.

ومع مطلع العام الجاري، زادت مبيعات سامسونج لتبلغ حصتها من شحنات الهواتف الذكية نحو 34% في أوروبا و36% في الولايات المتحدة.

وجاءت تلك الزيادة الملحوظة بالتزامن مع إطلاق سلسلة هواتف جالاكسي S24 في الربع الأول من العام، علمًا بأن حصة شركة آبل في الولايات المتحدة – التي تُعد أكبر أسواقها – قد تراجعت خلال المدة الزمنية نفسها.

وتأتي تلك البيانات الجديدة مع تقارير عديدة تشير إلى تراجع واضح لمبيعات هواتف آيفون في الصين أيضًا لصالح الشركات المحلية.