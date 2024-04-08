سامسونج تحسّن ميزة إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور

أضاف التحديث الأخير من سامسونج One UI 6.1 مجموعة من أدوات تحرير الصور المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في تطبيق تعديل الصور الافتراضي، ومن أهم تلك الأدوات أداة التحديد Magnetic Lasso ضمن ميزة إزالة الكائنات غير المرغوب فيها الموجودة بالفعل في التطبيق.

وأُدرجت الأداة الجديدة في آخر تحديث لتطبيق Photo Editor الخاص بسامسونج (إصدار 3.4.21.43)، وتتيح تلك الميزة دقة وسهولة في تحديد العناصر المراد إزالتها.

وكانت أداة إزالة الكائنات Object Eraser في التطبيق تقدم طريقتين محدودتين لاختيار العناصر المراد إزالتها، إما عن طريق النقر للكشف التلقائي الذي كان يفتقر إلى الدقة أو عن طريق التحديد اليدوي، وهو صعب التنفيذ أيضًا لبعض المستخدمين.

وتعمل أداة التحديد ماجنتيك لاسو Magnetic Lasso على تبسيط عملية اختيار العنصر المُراد إزالته، إذ يمكن للمستخدمين رسم مخطط تفصيلي تقريبي حول الشيء الذي يريدون إزالته. بمجرد اكتمال المخطط التفصيلي، تُجرى عملية التحديد تلقائيًا على نحو دقيق بحافات سليمة.

ويمكن اختبار الأداة الجديدة عن طريق فتح أي صورة في تطبيق المعرض في أجهزة سامسونج جالاكسي، ثم الضغط على أيقونة تعديل الصور، ثم اختيار أداة إزالة الكائنات Object Eraser من الأدوات، ويُلاحظ تمكين خيار ماجنتيك لاسو Magnetic Lasso على نحو افتراضي في الجهة العلوية من الشاشة، ويمكن إيقافه أو تشغيله حسب الحاجة.

وإذا لم تكن الميزة متاحة حتى الآن، يمكن التوجه إلى متجر سامسونج جالاكسي Galaxy Store، ثم تحديث تطبيق محرر الصور Photo Editor إلى آخر إصدار.