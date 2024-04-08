ريزر تكشف عن أقوى وأفضل أجهزتها المحمولة من سلسلة Blade

كشفت ريزر، الشركة المتخصصة عالميًا في صناعة أجهزة الحواسيب المحمولة والأجهزة الطرفية للحاسوب، عن الحاسوب المحمول Razer Blade 18.

واستكمالًا لنجاح جهازي Blade 16 و Blade 14، الحائزين على جوائز متعددة واللذين كشف عنهما في معرض CES 2024، يضع الحاسوب المحمول Blade 18 معيارًا جديدًا للألعاب بفضل أدائه الذي يضاهي أجهزة الحواسيب المكتبية بتصميم أنيق من الألمنيوم المؤكسد.

وتحدث ترافيس فورست، رئيس قسم أجهزة الحواسيب المحمولة والإكسسوارات في شركة ريزر قائلًا: “يجسد الحاسوب المحمول Blade 18 سعي ريزر الدؤوب لتخطي حدود ما يمكن أن يقدمه جهاز الحاسوب المحمول للألعاب، مع مجموعة من الابتكارات المذهلة. ويسعدنا تقديم الحاسوب المحمول Blade 18 إذ يدشن حقبة جديدة من منتجات ريزر المجهزة بمنفذ Thunderbolt 5، ومن ذلك إكسسوارات Thunderbolt المتطورة، وبفضل هذه الابتكارات يجمع Blade 18 بين أداء الحاسوب المكتبي وراحة الحاسوب المحمول، مما يضمن تزويد مستخدمينا بأفضل تجربة ممكنة”.

وتحدث جيسون زيلر، نائب الرئيس والمدير العام لقسم اتصال العملاء في شركة إنتل قائلًا: “يُتيح منفذ Thunderbolt 5 الأداء الذي يُغيّر قواعد اللعبة، ومن المثير للاهتمام رؤية علامات تجارية متخصصة مثل ريزر وهي تقدم حلولًا مبتكرة لشرائح مختلفة من المستخدمين. ويمنح Thunderbolt 5 سرعة نقل للبيانات تصل إلى 120 جيجابت/ الثانية بتقنية Bandwidth Boost، أي ثلاثة أضعاف الجيل السابق من Thunderbolt”.

ويعد Blade 18 أول حاسوب محمول في العالم يأتي مع شاشة عرض بحجم قدره 18 بوصة وبمعدل تحديث متحرك قدره 200 هرتز وبدقة عرض قدرها 4K للحصول على دقة بصرية غير مسبوقة.

وتتميز هذه الشاشة بأنها الأولى من نوعها في العالم بحجم قدره 18 بوصة ودقة عرض قدرها UHD أو‏ 3840 × 2400 بكسل مع زمن استجابة يصل إلى 3.0 ميلي/ الثانية، وبمساحة ألوان DCI-P3 بنسبة قدرها 100%.

ويعد Blade 18 أول حاسوب محمول مجهز بمنفذ Thunderbolt 5 من الجيل التالي، لتحسين سرعة الاتصال حتى يتمكن اللاعبون والمبدعون من الاستمتاع بأعلى جودة رسومية.

وتسمح كل من تقنية Thunderbolt 5 وتقنية Bandwidth Boost للمستخدمين بوصل العديد من شاشات الألعاب العالية الدقة، وأقراص التخزين العالية السرعة، بسرعة نقل للبيانات تصل إلى 120 جيجابت/ الثانية، أي ثلاثة أضعاف عرض النطاق الترددي مقارنة ببروتوكول الاتصال الحالي Thunderbolt 4.

ويعتمد Blade 18 على أسرع معالج محمول في العالم وهو إنتل Core i9-14900HX من الجيل الرابع عشر القادم مع 24 نواة. بالإضافة إلى قدرته على كسر السرعة بفضل تقنية Razer Synapse، ليوفر قوة معالجة لا مثيل لها للمهام الحوسبية الكثيفة، سواء كانت تشغيل ألعاب AAA أو إنشاء محتوى احترافي.

ويأتي هذا الحاسوب بأقوى بطاقة رسومية من إنفيديا وهي GeForce RTX 4090 بمعدل استهلاك للطاقة يصل إلى 175 واطًا، مع الاستفادة من تقنية DLSS 3 التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتقديم معدلات إطارات سريعة ودعم تتبع الأشعة في الوقت الفعلي.

وأخيرًا، تؤكد ريزر أن هذا الحاسوب متوفر حاليًا في موقع Razer.com بسعر يبلغ 3100 دولارٍ.