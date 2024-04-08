تيك توك على وشك إطلاق تطبيق مخصص للصور

يبدو أن تيك توك على وشك إطلاق تطبيق جديد مخصص للصور كان قيد التطوير لمدة من الوقت، وقد حصل هذا التطبيق الآن على اسم رسمي جديد.

وتخبر المنصة بعض المستخدمين بأن الصور المحملة قد تكون قابلة للعرض قريبًا عبر TikTok Notes.

ووفقًا للنافذة المنبثقة، فإن TikTok Notes قد يتوفر قريبًا، وهو تطبيق جديد لنشر الصور. ومن المفترض أن تعرض الصور العامة الحالية والمستقبلية في TikTok Notes.

ويعني هذا أن المنصة تتطلع إلى إطلاق نسخة لما كانت عليه إنستاجرام في الأصل، إذ يجمع التطبيق الجديد جميع الصور المنشورة عبر التطبيق الرئيسي.

وتسير تيك توك بطريقة عكسية لطريقة ميتا وتنسخ مزاياها من أجل التغيير، مع أنه من غير المعروف بعد إذا كان مستخدمو المنصة قد يهتمون بتطبيق الصور المنفصل.

وجربت تيك توك تطبيق الصور لبعض الوقت، مع رصد إشارات إلى TikTok Photos في التعليمات البرمجية للتطبيق في أوائل الشهر الماضي.

ويبدو أنها حدثت الاسم إلى TikTok Notes بدلًا من TikTok Photos، مما يوفر إشارة محتملة أخرى إلى إنستاجرام.

وتمتلك منصة ميتا الميزة المسماة Notes التي تتيح للمستخدمين نشر أنواع مختلفة من التحديثات مع أصدقاء محددين.

وتدفع تيك توك المستخدمين إلى نشر الصور في التطبيق. وأضافت “وضع الصور” في عام 2022، مما يتيح للمستخدمين نشر الصور أثناء البث، وشجعت على ذلك عبر التنبيهات المنبثقة أيضًا.

وتتوافق إضافة تطبيق الصور أيضًا مع اتجاهات السوق الصينية، إذ شهد تطبيق Xiaohongshu المدعوم من تينسنت، وهو في الأساس نسخة محلية من إنستاجرام، نجاحًا كبيرًا، وخاصة بعد إدماج مزايا التجارة الإلكترونية.

ونتيجة لذلك، فإنه من المنطقي أن تجرب تيك توك استخدام المحتوى الموجود لديها، مع أن هناك شكوكًا بخصوص رغبة المستخدمين في وجود تطبيق منفصل للصور، وفي قدرة تيك توك على نقل نجاح مقاطع الفيديو القصيرة إلى منصة أخرى.

وأطلقت بايت دانس Lemon8، وهي منصة تجارة إلكترونية منفصلة شهدت قدرًا كبيرًا من الاهتمام المبكر، مع أنها فقدت جاذبيتها بعد بضعة أشهر، ولديها أيضًا TikTok Music، وهي منصة شهدت بعض النجاح.

ويعد تطبيق الصور المنفصل مسارًا محتملًا آخر، ويبدو أن تيك توك تمضي قدمًا في ذلك.