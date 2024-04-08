تويوتا تدرس استخدام حل القيادة الذكية من هواوي

تفيد الأنباء بأن تويوتا قد تستخدم تكنولوجيا هواوي من أجل تعزيز قدرات القيادة الذكية لمركباتها.

وقد تستخدم النماذج العالمية من شركة السيارات العملاقة اليابانية حلًا طورته الشركة بالتعاون مع شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي وشركة مومينتا الناشئة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وأشار التقرير إلى أن الحل يختلف عن نظام القيادة المساعدة الحالي من هواوي، إذ توفر هواوي ومومنتا حلول البرامج والأجهزة على التوالي، وتعمل الأطراف الثلاثة معًا على التكامل.

ومن المتوقع أن تعلن تويوتا خططًا محددة خلال معرض بكين للسيارات القادم الذي يبدأ نهاية الشهر الجاري.

ومن المفترض أن يقام معرض بكين الدولي السابع عشر للسيارات في المدة الواقعة بين 25 أبريل و 4 مايو 2024، وهو ما قد يمثل عودة الحدث بعد توقف دام أربع سنوات.

وكان من المقرر أصلًا عقد الحدث في المدة الواقعة بين 21 أبريل و 30 أبريل 2022، مع أن السلطات قررت إلغاءه بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا.

وأعلنت مومينتا في 18 مارس 2020 شراكة إستراتيجية مع تويوتا لتزويد شركة صناعة السيارات بالخرائط والتحديثات العالية الوضوح استنادًا إلى تقنية رؤية الكاميرا، وللترويج المشترك للتسويق التجاري لمنصة رسم الخرائط الآلية من تويوتا في الصين.

كما أعلنت مومينتا في 19 مارس 2021 الانتهاء من جولة تمويل بإجمالي قدره 500 مليون دولار، مع مشاركة تويوتا بصفتها مستثمرًا رئيسيًا، إذ تقدم الدعم المالي لشركة مومينتا من أجل تعميق الشراكة.

وقد ركز التعاون السابق بين تويوتا وهواوي على قطاع قمرة القيادة الذكية، ووصل الجيل التاسع الجديد من كامري في الشهر الماضي، وهو الجيل المتضمن نظام المركبات الذي ابتكرته تويوتا وهواوي للسوق الصينية.

وتقدم شركة السيارات العملاقة اليابانية حاليًا في الصين نماذج السيارات الكهربائية bZ3 و bZ4X، وتشتهر تويوتا عالميًا بالمركبات العاملة بالوقود، مع أن نماذجها من المركبات الكهربائية غير معروفة جيدًا.

وفي مجال القيادة الذكية، أعلنت الشركة الناشئة Pony.ai في شهر فبراير 2020 أنها جمعت مقدار 400 مليون دولار من شركة السيارات العملاقة اليابانية.

وفي تاريخ 4 أغسطس 2023، قالت شركة السيارات العملاقة اليابانية إنها تخطط لتأسيس مشروع مشترك بالتعاون مع Pony.ai يطلق سيارات أجرة روبوتية مبنية على سيارات تويوتا الكهربائية.