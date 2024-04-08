إصدار برنامج GPU-Z 2.58 يدعم أحدث المعالجات والبطاقات الرسومية

أعلن موقع TPU أحدث إصدار من البرنامج الشهير GPU-Z، ويكمن دوره في عرض المواصفات الكاملة للبطاقات الرسومية، ويتضمن ذلك مواصفات وحدة معالجة الرسوم (GPU) وذاكرة البطاقة الرسومية، بالإضافة إلى مراقبة درجات الحرارة ومعدل تردد البطاقة والذاكرة وسرعة دوران المروحة، مع الإشارة إلى أن هذا البرنامج لا يدعم كسر السرعة.

ويدعم الإصدار الجديد 2.58.0 سلسلة معالجات إنتل Core Ultra Meteor Lake الحالية، وكذلك البطاقات الرسومية التالية؛ وهي: Radeon RX 7600M و RTX 3500 Ada و RTX 3050 4 GB و A500.

وقد أصلح الإصدار الجديد مشكلة الاضطراب في لعبة Counter Strike 2 وبعض الألعاب الأخرى عند استخدام بطاقات AMD، وأضاف إصدار VBIOS لمعالجات إنتل Alder Lake و Raptor Lake و Raptor Lake Refresh، كما أضاف معرفات البائعين لكل من Framework و Aetina، مع دعم Shader Model 6.7 و Shader Model 6.8.

وحسن الإصدار تنسيق البيانات في بعض قيم OpenCL في الخيارات المتقدمة (Advanced)، وأصلح قراءة عدد وحدات ROP لبطاقتي Radeon RX 7900 GRE وإنفيديا A40K، كما أصلح قراءة نوع الذاكرة لمعالجات AMD Zen 4 المحمولة التي كانت تظهر على أنها ذاكرة DDR5 بدلًا من ذاكرة LPDDR5. وأخيرًا، أصلح الإصدار مشكلة الشاشة الزرقاء في بعض وحدات معالجة الرسوم من AMD.

ويدعم هذا البرنامج البطاقات الرسومية القادمة من شركة إنتل وإنفيديا و AMD، كما يسمح للمستخدمين بالحصول على نسخة احتياطية من بيوس البطاقة الرسومية، ويدعم أيضًا نظام ويندوز XP، وويندوز Vista، وويندوز 7، وويندوز 8، وويندوز 10، وويندوز 11.