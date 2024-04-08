أوبر لتوصيل الطعام تطلق خلاصة فيديو تشبه تيك توك

تطلق خدمة أوبر لتوصيل الطعام خلاصة فيديوهات قصيرة تشبه تيك توك لتعزيز الاكتشاف ومساعدة المطاعم في عرض أطباقها.

وتختبر الخدمة الخلاصة الجديدة في نيويورك وسان فرانسيسكو وتورنتو، وتخطط لإطلاقها في جميع أنحاء العالم في المستقبل.

ومع هذا الإطلاق، تنضم خدمة أوبر لتوصيل الطعام الآن إلى العديد من التطبيقات الشهيرة الأخرى التي أطلقت خلاصات مقاطع الفيديو القصيرة بعد ارتفاع شعبية تيك توك، ويشمل ذلك إنستاجرام ويوتيوب وسناب شات ونتفليكس. كما بدأت لينكدإن سابقًا بتجربة خلاصة فيديوهات قصيرة تشبه تيك توك.

وتظهر مقاطع الفيديو القصيرة الجديدة لخدمة أوبر لتوصيل الطعام في جميع أنحاء التطبيق، ويشمل ذلك الشاشة الرئيسية.

وبمجرد النقر على معاينة الفيديو، تدخل إلى خلاصة رأسية للمحتوى القصير الذي يمكنك التمرير خلاله، ولن ترى سوى المحتوى من المطاعم القريبة بما يكفي لتوصيلها إليك.

وصممت الخدمة الخلاصة لتكرار تجربة الوجود شخصيًا في أحد المطاعم ورؤية طريقة إعداد الطعام والتشوق لتجربة شيء جديد.

وأثناء تصفحك لمقاطع الفيديو، قد تشاهد مقطع فيديو لمتجر آيس كريم يعد ميلك شيك نوتيلا، أو مقطع فيديو لمطعم هندي يفصل الأرز عن الكاري حتى لا يصبح رطبًا عند توصيله إلى منزلك.

وتظهر البيانات المبكرة أن الناس يثقون بتجربة أطباق جديدة وتجربة أشياء لم يكونوا ليجربوها لولا ذلك، وتعد الأشياء الصغيرة ملهمة للمستخدمين، مثل رؤية تفاصيل الحجم أو ما هو موجود في الطبق.

وتشير خدمة أوبر لتوصيل الطعام إلى أن مقاطع الفيديو ليست إعلانات، إذ إن الشركة لا تفرض رسومًا على التجار مقابل مواضع المحتوى.

وتدير العديد من المطاعم حسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تطبيقات، مثل إنستاجرام وتيك توك، للوصول إلى عملاء جدد وعرض طعامهم باستخدام مقاطع الفيديو القصيرة.

ومن خلال السماح للتجار بنشر مقاطع فيديو قصيرة مباشرة في تطبيق أوبر لتوصيل الطعام، تساعد الشركة المطاعم في الوصول إلى العملاء مباشرةً عندما يقررون ما يطلبونه.

ويستخدم العديد من المستهلكين وسائل التواصل الاجتماعي لاكتشاف أماكن وأطباق جديدة لتجربتها، لذلك فإن خدمة أوبر لتوصيل الطعام تأمل تشجيع المستخدمين على تجربة الأطباق من خلال الخلاصة الجديدة.

وأعلنت الخدمة أن لديها الآن أكثر من مليون تاجر حول العالم ضمن أحد عشر ألف مدينة في القارات الست.