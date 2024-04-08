آبل تخطط لإطلاق تلفاز بكاميرا مدمجة

تعتزم شركة آبل إطلاق إصدار قادم من تلفازها الذكي Apple TV 4K بكاميرا مدمجة لأول مرة، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ في تقرير جديد.

وكانت آبل قد أضافت دعم تطبيق مكالمات الفيديو “فيس تايم” في نظام tvOS 17 الذي صدر حديثًا لأجهزة التلفاز التابعة لها، لتسمح باستخدام الكاميرا في هواتف آيفون أو أجهزة آيباد لإجراء المكالمات في التلفاز عبر ميزة تطلق عليها الشركة اسم “الاستمرارية Continuity”.

لاحقًا، أُطلقت العديد من التطبيقات في أجهزة تلفاز آبل للاستفادة من ذلك التغيير الجديد، ومنها تطبيق ويبكس وزوم وغيرها.

وفي حال إطلاق جهاز جديد بكاميرا مدمجة، فإن ذلك سيلغي الحاجة إلى استخدام أي أجهزة أخرى خارجية لإجراء مكالمات الفيديو.

وأفادت بلومبرغ بأن جهاز آبل المنتظر المزود بكاميرا مدمجة سيدعم “عناصر التحكم المعتمِدة على الإيماءات” دون إشارة إلى أي تفاصيل أخرى، مما يعني أن الكاميرا سيكون لها استخدامات أخرى إضافية.

وليس واضحًا إذا كانت الكاميرا ستتيح التحكم في الجهاز عبر الإيماءات على نحو قد يقلل الاعتماد على جهاز التحكم من بُعد أو يلغيه.

وفي تحديثات النظام الأخيرة مثل iOS 17 و macOS Sonoma و tvOS 17، أضافت الشركة إمكانية تنفيذ إيماءات اليد في أثناء مكالمات الفيديو في تطبيق فيس تايم وتطبيقات مكالمات الفيديو الأخرى لملء الشاشة بتأثيرات ثلاثية الأبعاد.

وأضافت بلومبرغ أن آبل تختبر أيضًا شاشة ذكية خفيفة الوزن، أشبه بجهاز آيباد متواضع المواصفات، ويمكن نقل الشاشة من غرفة إلى أخرى حسب الحاجة وربطها بمراكز الشحن الثابتة في المنزل، مشيرةً إلى أن الشركة بدأت إنتاج الجهاز للاختبار على نحو محدود، لكنها لم تتخذ قرارًا بشأن المضي قدمًا فيه.

ولا يُعرف على وجه الدقة موعد إطلاق تلك الأجهزة الجديدة من آبل.