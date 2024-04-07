يوتيوب تحذر OpenAI من استخدام مقاطع الفيديو في المنصة

حذرت منصة مشاركة مقاطع الفيديو يوتيوب شركة OpenAI من استخدام مقاطع الفيديو المنشورة في المنصة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وقال الرئيس التنفيذي ليوتيوب، نيل موهان، في مقابلة مع صحيفة بلومبرغ الأمريكية إن استخدام مقاطع الفيديو الخاصة بالمنصة لتدريب نماذج OpenAI سيكون “انتهاكًا واضحًا” لشروط الاستخدام المنصوص عليها.

وأضاف موهان: “من وجهة نظر منشئ المحتوى، عندما يحمل أعماله الجادة إلى منصتنا، تكون لديه توقعات معينة، ومنها أن شروط الخدمة سيُلتزم بها، وهي لا تسمح بتنزيل مقاطع الفيديو أو النصوص المصاحبة لها، إذ يعد ذلك انتهاكًا واضحًا لشروط الخدمة الخاصة بنا. تلك هي قواعد الطريق فيما يتعلق بالمحتوى على منصتنا”

وكانت شركة OpenAI الناشطة في مجال الذكاء الاصطناعي قد أعلنت حديثًا نموذج Sora، وهو نموذج يعمل على تحويل الأوامر النصية إلى مقاطع فيديو قصيرة استنادًا إلى الذكاء الاصطناعي.

وقد أثار الكشف عن نموذج Sora الكثير من ردود الفعل المتباينة وسط غموض OpenAI وعدم إفصاحها عن مصادر البيانات المستخدمة في تدريب النموذج.

وفي مارس الماضي، أسهمت مديرة التكنولوجيا في الشركة، ميرا موراتي، في تعزيز الانتقادات الموجهة للشركة بتصريحها لصحيفة وول ستريت جورنال بأنها غير متأكدة من اعتماد نموذج Sora على بيانات من يوتيوب أو إنستاجرام أو فيسبوك.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قد أفادت حديثًا بأن OpenAI تخطط لاستخدام النصوص المصاحبة لمقاطع الفيديو في يوتيوب لتدريب نموذجها المنتظر GPT-5.

ومن جهة أخرى، تزعم شركة جوجل التي تنافس OpenAI في مجال الذكاء الاصطناعي بأنها تحترم شروط الاستخدام عندما يتعلق الأمر بمنصة يوتيوب التي تمتلكها، إذ يتطلب نموذج Gemini للذكاء الاصطناعي الخاص بجوجل بيانات مماثلة للتدريب والتعلم.

وزعم موهان أن جوجل تستخدم مقاطع فيديو معينة فقط، اعتمادًا على الأذونات المقدمة في عقد ترخيص كل منشئ محتوى.