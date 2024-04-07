سامسونج تخطط لإطلاق أجهزة جالاكسي FE جديدة

تستعد شركة سامسونج لإطلاق مجموعة من منتجاتها ضمن سلسلة FE، التي تُعد إصدارات خاصة أرخص ثمنًا من منتجاتها الراقية المرتفعة السعر.

وتشير التسريبات إلى أن سامسونج قد تطلق إصدارات FE لأول مرة من هواتفها القابلة للطي Z Flip و Z Fold، ويُعتقد أن هاتف Z Flip FE سيعمل بمعالج سنابدراجون 7s جين 2، في حين سيعمل هاتف Z Fold FE بمعالج من سلسلة سنابدراجون أو إكسينوس.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف Z Fold FE بذاكرة عشوائية قدرها 12 و 16 جيجابايت، في حين سيأتي هاتف Z Flip FE بذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها 256 و 512 جيجابايت في الهاتفين.

وتعمل سامسونج حاليًا على تطوير نسخة منخفضة السعر من ساعاتها الذكية قد تحمل اسم Galaxy Watch FE، ومن المتوقع أن تكون الساعة الجديدة نسخة مُعدلة من ساعة Galaxy Watch 4.

وتُباع ساعة سامسونج Galaxy Watch 4 في الوقت الحالي بسعر قدره 150 دولارًا تقريبًا، لذلك سيكون من الجيد إطلاق Galaxy watch FE بمواصفات مقاربة وبسعر مماثل.

ومن المتوقع أن تطلق سامسونج إصدار FE أيضًا من هاتفها الرائد جالاكسي S24 مع باقي المنتجات الأخرى.

ويُشاع أن هاتف Galaxy S24 FE سيحتوي على معالج سنابدراجون 8 جين 3 أو إكسينوس 2400 مع شاشة أمولد قياسها 6.1 إنشات، وذاكرة عشوائية قدرها 12 جيجابايت، وبطارية بقوة 4500 ميلي أمبير، وسعة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت.

ومن المنتظر الكشف عن تلك المنتجات منتصف العام الجاري على أن تُطلق في الأسواق خلال النصف الثاني من العام.