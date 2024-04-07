تقرير: آبل وقعت اتفاقًا مع Shutterstock لتدريب نماذجها على الصور

أفادت وكالة رويترز الأمريكية بأن شركة آبل وقعت اتفاقًا مع منصة الصور الرقمية Shutterstock من أجل الحصول على تراخيص الصور الموجودة فيها لاستخدامها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وتشير رويترز إلى أن قيمة الصفقة تتراوح بين 25 و 50 مليون دولار، وقد وقعت الصفقة في الأشهر التي تلت إصدار ChatGPT نهاية عام 2022.

ويُقال إن العديد من شركات التقنية الكبرى الأخرى أبرمت صفقات مماثلة مع Shutterstock، ومنها ميتا وجوجل وأمازون.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير صحفية سابقة بأن شركة آبل كانت تتفاوض مع المؤسسات الإعلامية والإخبارية بشأن الحصول على ترخيص لمقالاتهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

واعتمدت الشركات المطورة لأدوات الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI في البداية على تدريب نماذجها على البيانات المتاحة المنشورة على الإنترنت، وقد تسبب ذلك في تجاوزات قانونية لحقوق الطبع والنشر، لذا تتطلع الشركات المعنية إلى إبرام صفقات للحصول على تراخيص المحتوى على نحو رسمي وقانوني.

واستفادت الشركات التي تمتلك مستودعات للمحتوى بأشكاله المختلفة من رغبة الشركات التقنية في الحصول على البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، ومنها منصة الصور الرقمية Shutterstock.

وفي سباق امتلاك المحتوى، زعمت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن شركة ميتا بحثت شراء دار النشر الأمريكية الشهيرة “سايمون آند سوتشر” للوصول إلى محتواها من الكتب والمطبوعات التي نشرتها لمدة قدرها قرن تقريبًا.

وتسعى آبل إلى إدماج خصائص الذكاء الاصطناعي في كافة خدماتها وتطبيقاتها وأنظمة التشغيل في أجهزتها كما تفعل الشركات المنافسة الآن، وتود الشركة تطوير حلول داخلية عوضًا عن اللجوء إلى أطراف خارجية.