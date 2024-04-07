إنفيديا تعلن إصدار DLSS 3.7.0 لتحسين جودة الصورة في الألعاب

أطلقت شركة إنفيديا الإصدار الأحدث لتقنية Deep Learning Super Sampling (DLSS) 3.7.0، إذ يَعد الإصدار الجديد بتحسين جودة الصورة في الألعاب.

ومن أهم الإضافات المثيرة للاهتمام في هذا الإصدار الجديد إعداد الجودة الافتراضي (E)، ويعتمد هذا الإعداد على إصدارات DLSS السابقة ولكنه يقدم صورًا أكثر وضوحًا، وتحسنًا عامًا في استقرار التفاصيل الدقيقة، وتقليل التشويش مقارنة بإصدار DLSS 3.5.

وتكمن قدرة تقنية FSR المنافسة من AMD في تصيير المشهد الرسومي كما لو أنه يعمل بدقة عليا، وستجد أن اللعبة التي تلعب بها بدقة قدرها 1080 بكسلًا تبدو كأنها تعمل بدقة قدرها 1440 بكسلًا، بفضل التقنية التي تملأ وحدات البكسل.

وعلى عكس تقنية FSR، تستخدم كل تقنية من تقنيات إنفيديا DLSS وإنتل XeSS الشبكة العصبية العميقة (DNN) لتحسين جودة الصور أو المقاطع المرئية بالتغلب على الأخطاء أو التشوهات التي تظهر بسبب اختلاف سرعة التقاط الإطارات عن سرعة عرضها.

وقد جُرب هذا الإصدار الجديد في لعبة Cyberpunk 2077، إذ نشر حساب MxBenchmarkPC على منصة اليوتيوب هذه التجربة ليوضح المقارنة بين إصدار DLSS 3.5.10 وإصدار DLSS 3.6.0 وإصدار DLSS 3.7.0 الأحدث.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد بعض المستخدمين في موقع Reddit، بعد تجربتهم لعبة Horizon Forbidden West مع إصدار DLSS 3.7.0، برؤية تحسن ملحوظ في جودة الصورة بدقة عرض قدرها 1440 بكسلًا.

ويمكن أن يكون الإصدار DLSS 3.7.0 بديلًا مباشرًا لإصدارات DLSS الأقدم باستخدام DLSS Tweaks، أو يمكن للمستخدمين ترقيته يدويًا.