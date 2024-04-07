إكس تطلق روبوت الذكاء الاصطناعي Grok لكافة المشتركين

بدأت منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقًا، إتاحة روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بها Grok للمشتركين في خطة “بريميوم” المأجورة.

وكانت المنصة قد أتاحت الروبوت منذ العام الماضي للمشتركين في خطة “بريميوم بلس” الذين يدفعون اشتراكات أكبر في المنصة بواقع 16 دولارًا شهريًا أو 168 دولارًا سنويًا.

ويستطيع الآن مشتركو خطة “بريميوم” الذين يدفعون 8 دولارات شهريًا الوصول إلى روبوت Grok في منصة إكس، وفقًا لما ذكرته المنصة عبر صفحات الدعم الفني التابعة لها، في حين أن الروبوت ما زال غائبًا عن أصحاب الحسابات المجانية في الوقت الحالي.

ويمكن للمستخدمين الدردشة مع روبوت Grok في “الوضع العادي” أو “الوضع المرِح”، ويُظهر الروبوت تنبيهًا يشير إلى أنه قد يعرض إجابات غير دقيقة مثل باقي الأدوات المنافسة، ويتيح الروبوت توليد التعليمات البرمجية والكتابة الإبداعية والإجابة عن الأسئلة المختلفة.

ويتيح روبوت Grok مزايا أخرى للمشتركين مثل إمكانية تلخيص الأخبار الرائجة، وإن كان أحيانًا يعمل على نحو خطأ.

ويسعى مالك المنصة إيلون ماسك إلى توجيه المشتركين إلى الاعتماد على روبوت Grok بدلًا من الأدوات الأخرى المنافسة مثل ChatGPT من شركة OpenAI أو Gemini من جوجل.

وخلال الأشهر الماضية، وجه إيلون ماسك علانية انتقادات حادة لشركة OpenAI، التي كان سابقًا من أبرز المستثمرين فيها وعضوًا في مجلس إدارتها، لدرجة أنه رفع دعوى قضائية على الشركة في مارس الماضي متهمًا إياها “بخيانة” هدفها غير الربحي.

ومن الجدير بالذكر أن منصة إكس جعلت الشفرة المصدرية الخاصة بروبوت Grok مفتوحة المصدر للمطورين والباحثين للمساهمة في تطويره والبناء عليه أو حتى استخدامه تجاريًا.