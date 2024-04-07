أفضل الساعات الذكية المناسبة لهواة الرياضات الخارجية

تساعد الساعات الذكية هواة ممارسة الرياضات الخارجية في التنقل وتعرف الطرق والمسافة والتواصل مع الآخرين وتتبع النشاط البدني، لكن ليست جميع الساعات الذكية مناسبة للرياضات الخارجية، مثل: تسلق الجبال والركض، والمشي لمسافات طويلة، وركوب الأمواج، والتزلج، وركوب الدراجات، وغير ذلك. ويجب على هواة هذه الرياضات اختيار طرز تتمتع بالمتانة وتتضمن نظام تحديد المواقع العالمي، وتمتاز بعمر البطارية الطويل وغير ذلك من المزايا.

فإذا كنت من محبي الرياضات الخارجية وتبحث عن ساعة ذكية مناسبة لك، يمكنك اختيار واحدة من الساعات الذكية التالية:

1- ساعة Coros Apex 2 Pro:

تحتوي Coros Apex 2 Pro على نظام تحديد المواقع المتعدد النطاقات لتتبع الموقع بدقة، وتتضمن خرائط عالمية محملة سابقًا. كما تحتوي هذه الساعة على العديد من الأوضاع الرياضية، مثل: السباحة وتسلق الجبال وركوب الدراجات والتزلج والرياضات المائية الأخرى مثل: ركوب الأمواج الشراعية.

تمتاز Apex 2 Pro بعمر البطارية الطويل؛ إذ تستمر بالعمل مدة قدرها 24 يومًا في وضع الساعة الذكية، ولمدة قدرها 66 ساعة عند استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بنحو متواصل.

تُباع ساعة Coros Apex 2 Pro بسعر قدره 449 دولارًا.

2- ساعة Garmin Instinct Solar:

تحتوي ساعة Garmin Instinct Solar على أنظمة GNSS لتحديد المواقع وتشمل: نظام GPS و GLONASS و Galileo، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه الساعة على بوصلة ومقياس الارتفاع، وتمتاز بأنها متينة ومقاومة للحرارة والصدمات والمياه.

تتمتع Instinct Solar بعمر البطارية الطويل؛ مما يسمح لك باستخدامها مدة قدرها 24 يومًا في وضع الساعة الذكية، ويمكن أن تستمر هذه الساعة بالعمل مدة قدرها 56 يومًا في وضع حفظ البطارية. وإذا تعرّضت الساعة لضوء الشمس الساطع مدة قدرها ثلاث ساعات على الأقل يوميًا، فيمكنك الحصول على عمر بطارية غير محدود؛ لأنها تدعم الشحن بالطاقة الشمسية.

تُباع ساعة Garmin Instinct Solar بسعر قدره 300 دولار.

3- ساعة Garmin Fenix 7 Pro Solar Sapphire:

تتمتع ساعة Garmin Fenix 7 Pro Solar Sapphire بعمر البطارية الطويل، وتدعم الشحن بالطاقة الشمسية، وتمتاز بالمتانة العالية بفضل الطبقة الزجاجية المقاومة للخدوش التي تغطي شاشتها، وتحتوي على مصباح يدوي يساعدك في الرؤية في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وبالإضافة إلى تتبع الجري والمشي لمسافات طويلة، تحتوي Fenix 7 على أوضاع رياضية كثيرة أخرى، مثل: التزلج وتسلق الجبال والقفز بالمظلات، وهناك أيضًا أوضاع خاصة لصيد الأسماك.

تحتوي هذه الساعة أيضًا على وضع الرحلة الاستكشافية الذي يشير إلى موقعك مرة واحدة في كل ساعة، وهو مثالي للمشي لمسافات طويلة لعدة أيام، فقد ترغب في معرفة المسافة التي قطعتها في تلك الأيام لكنك لا تريد تشغيل مزايا تتبع المسافة والموقع طوال الوقت للحفاظ على طاقة البطارية.

يمكن لهذه الساعة الاستمرار بالعمل مدة تتراوح بين 11 و 14 يومًا اعتمادًا على كمية الشمس التي تحصل عليها.

تُباع ساعة Garmin Fenix 7 Pro Solar Sapphire بسعر قدره 900 دولار.

4- ساعة آبل Watch Ultra 2:

صممت آبل ساعة Apple Watch Ultra 2 لتتحمل الظروف القاسية واختبرت استخدامها على أكبر مجموعة من الارتفاعات مقارنة بأي منتج من آبل، بدءًا من 500 متر تحت مستوى سطح البحر لاستكشاف أكثر الأودية انخفاضًا، وحتى 9000 متر للوصول إلى قمم الجبال الشاهقة في أنحاء العالم؛ مما يجعلها من أبرز الساعات الذكية المناسبة لهواة الرياضات الخارجية.

تُعدّ هذه الساعة مثالية أيضًا للرياضات المائية، مثل: التزلج الشراعي والتزلج على الماء، بالإضافة إلى الغوص الترفيهي لغاية 40 مترًا، والغوص الحر.

تحتوي ساعة آبل على تطبيق البوصلة المحدّث الذي يعرض الارتفاع الحالي لحظيًا، والخرائط الطبوغرافية الجديدة في تطبيق الخرائط التي تعرض تفاصيل مهمة عن المناطق ومستوى الارتفاع، وغيرها.

الجانب السلبي لهذه الساعة أنها لا تتمتع بعمر البطارية الطويل مثل باقي الساعات في القائمة؛ إذ تستمر بطارية ساعة Watch Ultra 2 بالعمل مدة قدرها 36 ساعة في أثناء الاستخدام العادي، ومدة قدرها 72 ساعة في وضع الطاقة المنخفضة.

تُباع ساعة آبل Watch Ultra 2 بسعر قدره 799 دولارًا.

5- ساعة Suunto 9 Baro:

تحتوي ساعة Suunto 9 Baro على مجموعة من المزايا البارزة التي تجعلها من الساعات الذكية المناسبة لهواة الرياضات الخارجية؛ إذ تحتوي على مقياس مدمج يقيس ضغط الهواء ويحذرك عند حدوث عاصفة. كما تحتوي هذه الساعة على 80 وضعًا رياضيًا مختلفًا، وتستمر بالعمل مدة تصل إلى 7 أيام في وضع الساعة الذكية، ويمكنها الاستمرار بتتبع الموقع باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مدة تصل إلى 24 ساعة.

تُباع ساعة Suunto 9 Baro بسعر قدره 239 دولارًا.