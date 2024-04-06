OpenAI تشهد نموًا كبيرًا في إصدار ChatGPT Enterprise

تشهد OpenAI تزايد طلب إصدار ChatGPT للشركات حتى في الوقت الذي تواجه فيه تزايد أعداد شركات الذكاء الاصطناعي التي تقدم منتجات مماثلة لمكان العمل.

وقال براد لايت كاب، الرئيس التنفيذي للعمليات في OpenAI، إن هناك الآن أكثر من 600000 شخص سجلوا لاستخدام ChatGPT Enterprise، ارتفاعًا من نحو 150000 في شهر يناير.

ويعد منتج ChatGPT Enterprise أهم جهد بذلته OpenAI لكسب المال من روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي.

وأطلقت OpenAI الإصدار التجاري من ChatGPT في شهر أغسطس، ووعدت بمزايا إضافية وضمانات للخصوصية، ويشمل ذلك تشفير البيانات وضمان عدم استخدام الشركة الناشئة للمعلومات الواردة من العملاء لتطوير تقنيتها.

وتواجه الشركة منافسة من أنثروبيك و Cohere، إلى جانب المنافسة من أكبر مستثمريها، مايكروسوفت، وتسعى تلك الشركات إلى جذب العملاء من رجال الأعمال.

وقال لايت كاب: “يعد هذا العام بمنزلة عام تبني الذكاء الاصطناعي في المؤسسة، ونحن نشهد زخمًا كبيرًا”.

وبصفته المدير التنفيذي للعمليات في OpenAI، كلف لايت كاب ببناء مصادر جديدة للدخل لشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة وإثبات أن هناك أموالًا كبيرة يمكن جنيها من الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويعد أحد أبرز مشاريع لايت كاب هو قيادة المفاوضات مع شركات الإعلام لترخيص محتواها لتطوير نماذج OpenAI وعرضها في ChatGPT، وقال لايت كاب: “أتوقع أن نحقق الكثير من التقدم في هذا المجال مستقبلًا”.

وأعلنت الشركة سابقًا صفقات ترخيص المحتوى مع لوموند الفرنسية ومجموعة وسائل الإعلام الإسبانية بريزا وشركة الإعلام الألمانية أكسل سبرينغر.

وفي الوقت نفسه، تواجه OpenAI دعاوى قضائية من شركات إعلامية، مثل نيويورك تايمز، التي اتهمت الشركة الناشئة باستخدام أعمالها المحمية بحقوق التأليف دون إذن.

وقال لايت كاب إن الدعوى القضائية لا أساس لها من الصحة وأن الأغلبية العظمى من تعليقات صناعة النشر إيجابية جدًا.

وفي الوقت الذي يواصل فيه لايت كاب بناء الأنشطة التجارية، يحاول سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، جمع مليارات الدولارات من المستثمرين العالميين لمشروع شرائح من أجل إنشاء شبكة من المصانع لتصنيع أشباه الموصلات.

وأوضح لايت كاب أنه ليس هناك ما يكفي من العرض الإجمالي في العالم من رقاقات الذكاء الاصطناعي، وأن سلسلة التوريد بحاجة إلى التكيف مع الطلب المتقلب والمتسارع في السنوات العشر القادمة.

وتواجه صناعة الذكاء الاصطناعي طلبًا شديدًا للمواهب، وقال إيلون ماسك إن تسلا تزيد تعويضات فريقها الهندسي للذكاء الاصطناعي، وألقى باللوم على حرب المواهب.

وأشار لايت كاب إلى أن OpenAI لديها الآن نحو 1200 موظف، وتخطط لفتح مكتب في طوكيو.