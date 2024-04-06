هاتف OnePlus Nord CE4 الجديد.. إليك المواصفات والسعر

كشفت شركة ون بلس قبل عدّة أيام عن هاتفها الذكي الجديد OnePlus Nord CE4 الذي يأتي مع ترقيات كبيرة مقارنةً بطراز Nord CE3 الذي صدر العام الماضي؛ إذ يحتوي على بطارية كبيرة ويدعم الشحن بسرعة أكبر من الطراز السابق، ويعمل بمعالج أقوى وأسرع من المعالج الذي يعمل به الطراز السابق.

وفيما يلي سنذكر جميع مواصفات هاتف OnePlus Nord CE4 الجديد:

التصميم والشاشة:

يأتي هاتف OnePlus Nord CE4 الجديد بتصميم أنيق يختلف عن الطراز السابق؛ إذ تضم الجهة الخلفية إطارًا يحيط بعدسات الكاميرا الخلفية، ولا تأتي العدسات بحجم كبير على عكس الطراز السابق. ويمتاز هذا الهاتف بأنه خفيف الوزن؛ إذ يبلغ وزنه 184 جرامًا، لكنه سميك ويبلغ سُمكه 8.4 ملم.

يدعم هذا الهاتف مقاومة الغبار ورذاذ الماء وفقًا لمعيار IP54، ويتوفر بلونين، هما: الأخضر والرمادي.

وفيما يتعلق بالشاشة، يضم OnePlus Nord CE4 شاشة من نوع (Fluid AMOLED) بمقاس قدره 6.7 بوصات، تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، كما يدعم تقنية (+HDR10)، وتمتاز شاشة هذا الهاتف بدقة قدرها 1080 × 2412 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 394 بكسلًا في البوصة الواحدة.

الكاميرا:

يضم هاتف ون بلس Nord CE4 كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية واسعة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.8، والثانية فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

تدعم الكاميرات الخلفية تقنية HDR كما تدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 120 إطارًا في الثانية.

يضم هذا الهاتف أيضًا كاميرا أمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 16 ميجابكسل وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4، وتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

المعالج والبطارية:

يعمل هاتف OnePlus Nord CE4 بمعالج كوالكوم (Snapdragon 7 Gen 3) الثماني النوى والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.63 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 720).



يعمل هذا الهاتف بنظام أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم (ColorOS 14)، ويدعم شبكات الجيل الخامس (5G)، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC.

وفيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين الداخلية، يتوفر هاتف OnePlus Nord CE4 بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 و 256 جيجابايت، ويدعم زيادة ذاكرة التخزين عبر بطاقة الذاكرة الخارجية (microSDXC).



يحتوي هاتف ون بلس Nord CE4 على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5500 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 100 واط، وتصل نسبة الشحن إلى 100% خلال 29 دقيقة.

السعر:

يُباع هاتف OnePlus Nord CE4 بسعر يبدأ من 300 دولار.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف OnePlus Nord CE4 الجديد:

المواصفات OnePlus Nord CE4 المعالج معالج (Snapdragon 7 Gen 3) الثماني النوى والمصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة 6.7 بوصات من نوع ( Fluid AMOLED ). خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. دعم بطاقة microSD يدعم. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 16 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.4. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم ColorOS 14. البطارية تبلغ سعتها 5500 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأخضر والرمادي. الوزن 186 جرامًا. السعر يبدأ من 300 دولار.