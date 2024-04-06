ميتا تعتزم بدء تمييز المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي في منصاتها

أعلنت شركة ميتا اليوم أنها ستبدأ في غضون أسابيع قليلة تمييز المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي في المنصات الاجتماعية التابعة لها مثل فيسبوك وإنستاجرام وثردز.

وفي بيان صحفي، قالت شركة ميتا إن تلك التغييرات جاءت بناءً على توصيات مجلس الرقابة الداخلي التابع لها، إلى جانب نتائج الاستطلاعات العامة ونصائح الأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم.

وأضافت الشركة أنها اتفقت مع مجلس الرقابة على أن القواعد القديمة لتمييز المحتوى المصنوع بالذكاء الاصطناعي كانت “ضيقة للغاية”.

وفي السابق، اعتمدت ميتا على تمييز محتوى الذكاء الاصطناعي في مقاطع الفيديو سواء أُنشئت أو عُدلت بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وكما هو معلوم، يمكن حاليًا لأدوات الذكاء الاصطناعي مثل DALL-E و Microsoft Designer وغيرها يمكن أن تصنع صورًا ومقاطع فيديو أو تغير فيها.

وصرحت الشركة بأن مجلس الرقابة أوصى بطرق جديدة لتصنيف محتوى الذكاء الاصطناعي الذي لا ينتهك معايير المجتمع الخاصة بالشركة، مضيفة أنها توصلت إلى تسميات جديدة ستوضع على محتوى الذكاء الاصطناعي بداية من شهر مايو المقبل.

وستبدأ الشركة تصنيف نطاق أوسع من محتوى الفيديو والصوت والصور على أنه “مصنوع بالذكاء الاصطناعي” عندما تكتشف الشركة ذلك أو عندما يكشف الأشخاص عن تحميلهم محتوى أُنشئ بالذكاء الاصطناعي.

وقد تضع شركة ميتا وسم “صُنع بالذكاء الاصطناعي Made with AI” بشكل أكثر بروزًا في المحتوى إذا اكتشفت الشركة أنه قد يكون به درجة عالية من الخداع للمستخدمين.

وتزعم الشركة أن لديها أيضًا ما يقرب من 100 شخص مخصصين للعثور على المحتوى المضلل المعتمد على الذكاء الاصطناعي في خدماتها.

وفي حال عثور مدققي الحقائق على محتوى مضلل من ذلك النوع، فسيظهر بدرجة أقل للمستخدمين بالإضافة إلى وضع معلومات إضافية عليه.