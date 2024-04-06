مرسيدس تروج لسيارة كهربائية بالتعاون مع BYD

تستعد مرسيدس بالتعاون مع BYD لطرح سيارة كهربائية فاخرة جديدة قبل نهاية العام، ورصدت السيارة الكهربائية الجديدة من العلامة التجارية Denza أثناء اختبارها في شوارع شتوتغارت قبل ظهورها الرسمي أول مرة، مما جذب انتباه المارة.

وتأسست العلامة التجارية Denza في عام 2010 بصفتها مشروعًا مشتركًا بين مرسيدس و BYD.

وخفضت مرسيدس منذ ذلك الحين حصتها إلى 10 في المئة فقط، تاركة لشركة BYD الحصة المتبقية البالغ قدرها 90 في المئة.

وكانت العلامة التجارية واحدة من أولى الشركات المشتركة التي ركزت على تقليل انبعاثات المركبات.

وفي ذلك الوقت، كانت BYD شركة عملاقة في مجال البطاريات تؤسس نفسها بصفتها شركة مصنعة للسيارات.

ورأت مرسيدس في ذلك فرصة، إذ بدأ سوق السيارات في الصين بالتحول إلى الخيارات الكهربائية.

وأطلقت Denza سيارتها Denza D9 MPV الجديدة، وهي الأولى ضمن الشراكة المعاد تسميتها، وبدأت عمليات التسليم في شهر أكتوبر 2022، كما تقدم العلامة التجارية أيضًا سيارتي Denza N8 و Denza N7.

ومن أجل التنافس مع طراز Model Y من تسلا، أطلقت Denza سيارة Denza N7 الجديدة في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى إلى خفض الأسعار بمقدار 20 في المئة مقارنةً بالنموذج السابق.

ويبدأ سعر نموذج Denza N7 الجديد الآن من 33150 دولارًا، بانخفاض قدره 20 في المئة من سعر النموذج السابق البالغ قدره 41700 دولار.

وأعلنت Denza عبر موقع Weibo أن نموذج Denza N7 الجديد تلقى 3378 طلبًا في يوم الإطلاق.

وجاء التحديث بعد أن وصلت عمليات التسليم الشهرية إلى 1810 عمليات تسليم في شهر سبتمبر 2023.

وتطور الشركتان الآن نموذجًا جديدًا للانضمام إلى التشكيلة. وروجت العلامة التجارية Denza المشتركة بين مرسيدس و BYD لسيارتها الكهربائية الفاخرة الجديدة.

وحتى مع تمويهه من خلال ملصقات ما قبل الإطلاق، فإن هيكل السيارة الجديدة يعطي تصميمًا أنيقًا وشكلًا مبتكرًا.

ويقود المشروع وولفغانغ إيغر، المصمم السابق لعلامتي أودي ولامبورغيني. ويجسد التصميم الانسيابي فلسفة إيغر.

وزودت السيارة الكهربائية المطورة حديثًا بتقنية الطاقة الجديدة من BYD. وتدعي العلامة التجارية Denza أن السيارة الكهربائية ستكون رائدة في تحويل سيارات السيدان الصينية الفاخرة العاملة بالطاقة الجديدة إلى سيارات ذات مستوى عالمي.

ومن المتوقع طرحها للبيع بحلول نهاية العام. وتقول BYD إن النموذج الجديد سيلعب دورًا أساسيًا في التوسع العالمي للعلامة التجارية Denza.

وباعت العلامة التجارية 10279 سيارة في الربع الأول من عام 2024، وهو ما يعد نموًا بمقدار 123 في المئة مقارنةً بالعام الماضي.

وباعت شركة صناعة السيارات الرائدة في الصين أكثر من 300 ألف سيارة كهربائية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 13 في المئة مقارنةً بالعام الماضي.

وفي الوقت نفسه، وصلت مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن إلى 324284 سيارة في الربع الأول، بزيادة قدرها 14.5 في المئة، ليبلغ إجمالي مبيعات الربع الأول 626263 سيارة.

وتقول BYD إن مركبات الطاقة الجديدة، ويشمل ذلك السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن، دخلت جولة حاسمة، مع طرح العديد من السيارات الكهربائية المنخفضة السعر، مما أدى إلى خفض أسعار السيارات العاملة بالوقود.