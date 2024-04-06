مايكروسوفت تحسن استهلاك الذاكرة العشوائية في متصفح إيدج

تعمل مايكروسوفت على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التحكم في مقدار الذاكرة العشوائية التي يستهلكها متصفح إيدج، لمنع المتصفح من تجاوز الحدود التي يسمح بها المستخدمون.

ورُصدت الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي من المتصفح “إيدج كاناري”. ووفقًا للقطات الشاشة المرفقة، فسيكون بالإمكان تحديد مقدار الذاكرة العشوائية إما على نحو دائم أو في أثناء تشغيل الألعاب على الجهاز.

وتدرج مايكروسوفت تلك الميزة الجديدة تحت اسم “إدارة الموارد” في إعدادات المتصفح، وسيتمكن المستخدمون أيضًا من التحقق من استهلاك الذاكرة العشوائية (RAM) وحدودها في لوحة “أساسيات المتصفح” Browser Essentials التي يمكن الوصول إليها بالضغط على أيقونة القلب في شريط الأدوات.

وتعرض تلك اللوحة معلومات متعلقة بالأداء والأمان والإجراءات التي يمكن أن يتخذها المستخدمون لتحسين تجربة تصفح الإنترنت عبر إيدج.

ويمكن تحديد الحد الأقصى للذاكرة العشوائية التي يستهلكها المتصفح من خلال شريط تمرير يتراوح بين جيجابايت و 16 جيجابايت.

وستكون تلك الميزة إضافة مفيدة لكافة مستخدمي مايكروسوفت إيدج بغض النظر عن مدى قوة مواصفات أجهزتهم، وسيساعد تقييد استخدام الذاكرة العشوائية في إعادة تخصيص الموارد لتطبيقات أكثر أهمية عند القيام بمهام ثقيلة أو تشغيل الألعاب، أو عند تشغيل المتصفح في جهاز بموارد محدودة.

ومن الجدير بالذكر أن خنق الذاكرة العشوائية للمتصفح ووضع حد لاستخدامها يمكن أن يؤثر سلبًا في أداء المتصفح، وهو ما حذرت منه مايكروسوفت، وبالطبع قد يلاحظ المستخدمون الذين يعتمدون على فتح العديد من التبويبات تراجعًا في أداء المتصفح عند تفعيل تلك الميزة.