سناب شات تعدل طريقة تشغيل ميزة مثيرة للجدل

أجرت سناب شات تغييرًا على ميزة الصداقة الخاصة بالمشتركين فقط Solar System بعد أن أشارت التقارير إلى أن لها تأثيرًا سلبيًا في المستخدمين الأصغر سنًا.

وتعرض شاشة ميزة Solar System المتوفرة لمشتركي +Snapchat فقط الأصدقاء الذين تتواصل معهم كثيرًا في التطبيق من خلال تصور كوكبي.

وتعرض الميزة المستخدمين الموجودين في مدارك بناءً على التفاعل مع كوكب مختلف يتوافق مع قرب الكوكب الفعلي من الشمس.

ويمكنك معرفة مدى قربك من أصدقائك عبر سناب شات من خلال عرض موقعك في نظامهم الشمسي، ونتيجة لذلك، فإن صديقك الأفضل يمثل على أنه عطارد، وهو الكوكب الأقرب إلى الشمس.

وتقول سناب شات إن لديها تعليقات إيجابية جدًا بخصوص هذه الميزة، التي يستخدمها أقل من 0.25 في المئة من مستخدمي سناب شات كل يوم.

ويعتقد بعضهم أن الميزة تنشئ عن غير قصد نظام تصنيف بين مجموعات الأصدقاء، الأمر الذي قد يؤدي إلى تجارب سلبية.

وأعلنت سناب شات أنها تجعل الميزة بحاجة إلى اشتراك، بدلًا من عرضها لمستخدمي +Snapchat افتراضيًا.

وقالت سناب شات: “نتفهم أنه قد يكون من السيئ معرفة أنك لست قريبًا من صديق كما تريد، وعرفنا أن Solar System قد تجعل هذا الشعور أسوأ، ونريد تجنب ذلك”.

وأضافت: “نوقف تشغيل ميزة Solar System افتراضيًا، ويستطيع مشتركو +Snapchat الذين يريدون رؤى إضافية تشغيلها استباقيًا، ولن يضطر أولئك الذين لا يشغلونها إلى رؤيتها. نأمل أن يحقق هذا الأمر التوازن بين توفير الميزة التي يرغب فيها الكثير من الذين يستخدمونها مع تجنب إزعاج أولئك الذين لا يرغبون في استخدامها”.

ويأتي هذا التغيير في الغالب ردًا على مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في الأسبوع الماضي أوضح الآثار السلبية التي تُحدثها الميزة في بعض المستخدمين وعلاقاتهم.

ولا ترتبط الدردشة عبر الإنترنت بالضرورة بالعلاقات الواقعية، مع أن هذه الميزة قد تؤدي إلى جرح المشاعر عندما يدرك شخص ما أنه ليس قريبًا من صديق كما كان يعتقد.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن المراهقين أصحاب الحسابات المدفوعة قالوا إنهم رأوا صداقاتهم تتفكك بسبب معرفة أن شخصًا آخر يحتل مرتبة عليا، وقال بعضهم إنهم سجلوا في +Snapchat من أجل التحقق من حالتهم فقط”.