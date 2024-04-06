سامسونج تكشف عن إصدار الأطفال من جهاز جالاكسي تاب A9

أعلنت سامسونج إصدار الأطفال من جهازها اللوحي جالاكسي تاب A9 مع بعض التعديلات في الواجهة والتصميم لكي يلائم الجهاز الأطفال صغار السن.

ويأتي إصدار الأطفال Kids Edition مزودًا بذاكرة عشوائية سعتها 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية قدرها 64 جيجابايت وبطارية قوية بسعة قدرها 5100 ميلي أمبير، كما يحتوي الجهاز اللوحي على كاميرا أمامية بدقة قدرها 2 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

ويحمل الجهاز شاشة قياسها 8.7 إنشات بدقة قدرها 800 × 1340 بكسلًا، ويضم الجهاز معالج Helio G99 من ميدياتيك، وهو معالج ثماني النواة بدقة تصنيع قدرها 6 نانومتر.

ويعمل الجهاز بنظام التشغيل أندرويد 13 ويأتي مزودًا بسماعات استريو تدعم خاصية Dolby Atmos، ويدعم الجهاز شبكات واي فاي والاتصالات الخلوية عبر شبكات الجيل الرابع.

ويتميز الجهاز اللوحي ببرامج تعليمية وترفيهية مُثبتة على نحو افتراضي في الجهاز لتقديم أقصى استفادة للأطفال، كما أن الجهاز يحتوي على أدوات توفر الرقابة الدائمة من الآباء لأطفالهم.

وتوفر سامسونج بعض الملحقات الإضافية للجهاز، ومنها غطاء ظهر بمظهر منتفخ للأطفال مع مسند مدمج، وقلم للكتابة والرسم والتلوين على الشاشة، بالإضافة إلى عدد من الملصقات وشاحن بقوة قدرها 15 واطًا، علمًا بأن تلك الملحقات تُباع على نحو منفصل عن الجهاز نفسه.

يتوفر إصدار الأطفال من الجهاز اللوحي جالاكسي تاب A9 الآن بسعر قدره 170 دولارًا أمريكيًا، وقد بدأت سامسونج إطلاقه في بعض الأسواق بالفعل، ومنها ماليزيا وإندونيسيا.