تكنو تكشف عن هاتفي Pova 6 و Pova 6 Neo

كشفت شركة تكنو موبايل عن هاتفي Pova 6 و Pova 6 Neo، وهما هاتفان من الفئة الاقتصادية يوفران الأداء الجيد مع عمر بطارية طويل.

ويأتي الهاتفان الجديدان بمعالج ثماني النواة Helio G99 Ultimate من ميدياتيك مع معالج الرسوميات Mali-G57 MC2 الذي يحسّن تجربة الألعاب في هواتف الفئة الاقتصادية.

ويحمل هاتف Pova 6 شاشة من نوع أمولد بدقة قدرها +FHD وقياسها 6.78 إنشات مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، في حين يحمل هاتف Pova 6 Neo شاشة نوعها LCD بدقة قدرها +FHD وبالحجم ومعدل التحديث نفسهما.

وفيما يتعلق بالبطارية فإن شركة تكنو تقدم بطاريات ضخمة مناسبة للاستخدام الثقيل في كلا الهاتفين، إذ يحتوي هاتف Pova 6 على بطارية كبيرة بسعة قدرها 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 70 واطًا.

وأما هاتف Pova 6 Neo فيحتوي على بطارية أكبر بسعة قدرها 7000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 33 واطًا.

ويأتي هاتف Pova 6 بكاميرا خلفية أساسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل، في حين يأتي هاتف Pova 6 Neo بكاميرا خلفية رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

ويعمل كلا الهاتفين بنظام أندرويد 14 بواجهة HiOS 14 من تكنو، ويحتوي هاتف Pova 6 على مستشعر بصمة مدمج في الشاشة، في حين يأتي هاتف Pova 6 Neo بمستشعر بصمة مثبت على الجانب، ويضم كلا الهاتفين منفذ سماعات سلكية 3.5 ملم وسماعات استريو.

ولم تكشف شركة تكنو بعدُ عن تفاصيل الأسعار وموعد توفر الهاتفين في الأسواق.