تسلا تلغي خطط صنع سيارة كهربائية منخفضة السعر

ذكرت وكالة رويترز أن إيلون ماسك ألغى خطط تسلا لبناء سيارة كهربائية منخفضة السعر لصالح بناء سيارة الأجرة الروبوتية.

وقالت الوكالة الإخبارية إن ماسك أبلغ الموظفين القرار خلال اجتماع شامل في أواخر شهر فبراير.

ووعد ماسك لسنوات بسيارة كهربائية بسعر معقول قد يصل إلى 25 ألف دولار، وذلك بصفتها وسيلة لتوسيع جاذبية السيارات الكهربائية.

وقد ذكر ذلك أول مرة في مقابلة خلال عام 2018، إذ قائل حينها: “يمكننا تصنيع سيارة يبلغ سعرها مقدار 25 ألف دولار”.

وتوقع ماسك في عام 2020 أن تنتج تسلا ما يصل إلى 20 مليون سيارة منخفضة السعر في عام واحد، أي ما يقرب من ضعف الإنتاج الحالي لشركة تويوتا أو جنرال موتورز أو فولكس فاجن.

وقال ماسك إن السيارة الكهربائية المنخفضة السعر ستبنى بالاعتماد على منصة الجيل القادم من سيارات الشركة، التي لا تزال قيد التطوير.

وفي وقت سابق من هذا العام، قال ماسك إن تسلا تستهدف إنتاج السيارة المنخفضة السعر في نهاية عام 2025، مع أنه حذر من التأخير بسبب تعقيدات عملية التصنيع.

وقالت تسلا في مذكرة للمساهمين: “نحن نركز على جلب منصة الجيل القادم إلى السوق بأسرع ما يمكن، مع خطة لبدء الإنتاج في مصنع تكساس. قد تحدث هذه المنصة ثورة في كيفية تصنيع المركبات”.

وفي منشور عبر منصة إكس، اتهم ماسك وكالة رويترز بالكذب.

ويأتي هذا التحول في الإستراتيجية في الوقت الذي تواجه فيه تسلا تزايد الضغط من الشركات الصينية لصناعة السيارات الكهربائية التي تنتج سيارات كهربائية بأسعار معقولة منذ سنوات عديدة.

وقال ماسك إن السماح للشركات الصينية ببيع السيارات الكهربائية الرخيصة في الولايات المتحدة يعد بمنزلة حكم بالإعدام على شركات صناعة السيارات المحلية مثل شركته.

ولا توجد أي سيارات صينية متاحة حاليًا للبيع في الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة.

وقال ماسك: “إذا لم توضع حواجز تجارية، فإن هذه السيارات قد تؤدي إلى تدمير معظم شركات السيارات الأخرى في العالم”.

وأمضت تسلا سنوات في تطوير المركبة الكهربائية المرتفعة السعر سايبرتراك Cybertruck، مع أنها فقدت مكانتها بصفتها الشركة الكبرى عالميًا لإنتاج السيارات الكهربائية لصالح شركة BYD الصينية.

وقالت BYD إنها أنتجت مقدار 3.02 ملايين سيارة كهربائية في عام 2023 مقارنةً بمقدار 1.81 مليون سيارة أنتجتها تسلا.

وفي وقت سابق من هذا العام، ذكرت وكالة رويترز أن تسلا كانت تخطط لبدء إنتاج سيارة كروس أوفر كهربائية جديدة كليًا في منتصف عام 2025.

ودعت الشركة الموردين لتقديم عروض أسعار من أجل تطوير سيارة جديدة وتوقعت إنتاج مقدار 10000 مركبة أسبوعيًا.

وكانت التكهنات تشير إلى أن هذه السيارة قد تكون السيارة المنخفضة السعر الموعودة منذ مدة طويلة، وأنها قد أن تستعير بعض عناصر التصميم من سايبرتراك Cybertruck.