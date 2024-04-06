تسلا تستعد للكشف عن سيارة الأجرة الروبوتية

قال الرئيس التنفيذي إيلون ماسك في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس إن تسلا تستعد للكشف عن منتج سيارة الأجرة الروبوتية في تاريخ 8 أغسطس.

وتحدث ماسك عن مشروع سيارة الأجرة الروبوتية لسنوات، وقد يمثل هذا المشروع عملًا جديدًا كبيرًا لشركة صناعة السيارات الكهربائية إذ يزداد قلق المستثمرين من الشركة خلال مدة تباطؤ النمو.

وارتفعت أسهم تسلا بأكثر من 3 في المئة بعد تغريدة ماسك الذي نشر تاريخ الكشف بعد أن ذكرت وكالة رويترز أن الشركة ألغت خطط نموذج السيارة المنخفضة السعر الذي طال انتظاره.

وبحسب ما ورد، أخبر ماسك الموظفين أنه يريد التركيز كليًا على سيارة ذاتية القيادة من شأنها أن تجعل المركبات الأخرى قديمة، وذلك بدلًا من بناء سيارة كهربائية جديدة. واتهم ماسك وكالة رويترز بالكذب.

وفي عام 2015، أخبر إيلون ماسك المساهمين أن سيارات تسلا قد تحقق الاستقلالية الكاملة في غضون ثلاث سنوات.

وقال في عام 2016 إن تسلا قد تكون قادرة على إرسال إحدى سياراتها في رحلة عبر البلاد دون الحاجة إلى أي تدخل بشري بحلول نهاية العام التالي.

ولم تقدم الشركة بعد سيارة الأجرة الروبوتية أو المركبة الذاتية القيادة أو التقنية التي يمكنها تحويل سياراتها إلى مركبات ذاتية القيادة من المستوى 3.

وتقدم تسلا أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، ويشمل ذلك خيار Autopilot القياسي أو خيار اشتراك القيادة الذاتية الكاملة FSD.

ويأتي اشتراك القيادة الذاتية الكاملة FSD بسعر قدره 200 دولار شهريًا أو 12000 دولار مقدمًا.

وفي محاولة لتحقيق هدف مبيعات نهاية الربع، كلف ماسك جميع موظفي المبيعات والخدمة بتثبيت اشتراك القيادة الذاتية الكاملة وعرضه للعملاء قبل تسليم المفاتيح.

وكتب في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين: “لا أحد تقريبًا يدرك مدى جودة عمل القيادة الذاتية الكاملة الخاضعة للإشراف. أعلم أن هذا قد يؤدي إلى إبطاء عملية التسليم، مع أنه مطلب أساسي”.

ولا يرتبط تاريخ الكشف في تسلا بتاريخ الإصدار التجاري لمنتج جديد، إذ كشفت الشركة عن شاحنتها الثقيلة الكهربائية بالكامل Semi في عام 2017 ولم تبدأ عمليات التسليم حتى شهر ديسمبر 2022. ولا تزال تنتج عددًا قليلاً جدًا من Semi حتى يومنا هذا.