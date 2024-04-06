تحديث iOS 17.5.. إليك المزايا الجديدة القادمة إلى هواتف آيفون

أصدرت شركة آبل الإصدار التجريبي الأول من نظام التشغيل iOS 17.5 للمطورين قبل بضعة أيام الذي يتضمن مجموعة من التغييرات الجديدة القادمة إلى هواتف آيفون.

من المحتمل أن تُطلق آبل تحديث iOS 17.5 للمستخدمين في منتصف شهر مايو، وسيكون هذا هو آخر تحديث لنظام iOS 17 تطلقه الشركة قبل أن تكشف عن نظام التشغيل iOS 18 الجديد في مؤتمر WWDC 2024 في شهر يونيو.

ومع أن الإصدار التجريبي الأول من iOS 17.5 يعد تحديثًا بسيطًا نسبيًا، فإنه يتضمن بعض المزايا المميزة التي سنذكر منها ما يلي:

1- إمكانية تثبيت التطبيقات مباشرة من الويب:

يُتيح نظام iOS 17.5 لمستخدمي آيفون في دول الاتحاد الأوروبي تثبيت التطبيقات مباشرةً من موقع الويب الخاص بالمطور، وقد أعلنت شركة آبل مزية (التوزيع عبر الويب) Web Distribution الجديدة الشهر الماضي، موضحة أنها تتيح للمطورين توزيع تطبيقات iOS الخاصة بهم مباشرة من موقعهم على الويب.

لاستخدام هذه المزية، سيتعين على المطورين الموافقة على الشروط الجديدة لمتجر التطبيقات، ولا يمكن تثبيت التطبيقات إلا من موقع الويب الذي سجّله المطور في App Store Connect.

2- تغييرات في التصميم:

يتضمن الإصدار التجريبي الأول من iOS 17.5 بعض التغييرات الصغيرة في تصميم بعض التطبيقات المدمجة، ومنها:

في تطبيق Apple Books، أعادت آبل تصميم أيقونة (هدف القراءة) Reading Goal في شريط التنقل العلوي.

في تطبيق الإعدادات، ستتوفر أيقونة جديدة لقائمة (الوصول إلى مفاتيح المرور لمتصفحات الويب) Passkeys Access for Web Browsers في قسم (الخصوصية والأمان) Privacy & Security.

تحديث ويدجت البودكاست بلون جديد يتغير بناءً على نوع البودكاست الذي تستمع إليه.

3- نظام جديد لمنع التتبع غير المرغوب فيه:

يتضمن تحديث iOS 17.5 نظامًا جديدًا يضم مزايا تساعد في مكافحة التتبع غير المرغوب فيه الناتج عن أجهزة التتبع مثل: AirTags. ويأتي هذا النظام بعد أن أعلنت شركة آبل العام الماضي شراكتها مع جوجل للعمل على مزايا جديدة لمعالجة التتبع غير المرغوب فيه.

تساعد المزايا المضافة إلى تطبيق Find My نظام iOS في تعرف أجهزة التتبع حتى عندما لا تكون معتمدة من آبل، وهذا سيساعد المستخدمين في تعطيلها لمنع التتبع.