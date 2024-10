القمة العالمية لطاقة المستقبل تعتزم تسريع العمل لتحقيق أهداف مؤتمر كوب 28

تستعد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، لاستضافة (القمة العالمية لطاقة المستقبل) World Future Energy Summit خلال الشهر الجاري، بهدف استكمال التقدم الملحوظ الذي حُقق خلال مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب 28) في دولة الإمارات العام الماضي، والذي شهد توقيع (اتفاق الإمارات) التاريخي للمناخ.

وتستضيف القمة العالمية لطاقة المستقبل في دورتها الحالية مؤتمرًا مخصصًا للمناخ والبيئة، يهدف إلى مناقشة النتائج العديدة التي أسفر عنها مؤتمر (كوب 28)، مع التركيز بنحو خاص في اتفاق الإمارات ومقترحاته التي تشمل قطاعات الاقتصاد كافة.

وتُقام فعاليات القمة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال المدة الممتدة من 16 إلى 18 من أبريل الجاري، بمشاركة ما يزيد على 350 من قادة الفكر وخبراء القطاع، لبحث السبل التي تتيح للشركات والمجتمعات تحقيق أهداف الحياد الكربوني الخاصة بها.

