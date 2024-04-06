إكسبو السعودية للكهرباء يدعم كبرى المشاريع المستقبلية تعزيزًا لرؤية المملكة 2030

أعلنت شركة (تحالف) Tahaluf؛ إطلاق النسخة الأولى من (إكسبو السعودية للكهرباء) Saudi Electricity Expo، في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال المدة الممتدة من 26 إلى 28 من نوفمبر القادم بهدف تعزيز قطاع الكهرباء المتنامي في المملكة العربية السعودية.

وتقام النسخة الافتتاحية من المعرض انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ وتهدف إلى دعم مسيرة المملكة في التحول إلى مركز عالمي للابتكار والاستدامة والرخاء. وتولي المملكة أهمية كبيرة لطلب كفاءة الطاقة، بالتوازي مع طموحات النمو الكبيرة في مختلف المشاريع الكبرى السعودية، وبما ينسجم مع تعهّد المملكة بإنتاج 50% من الطاقة التي تحتاج إليها من المصادر المتجددة بحلول عام 2030.

ويجمع معرض الكهرباء الرائد في المملكة بين أبرز المصنعين والموزعين والخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات في مجالات توليد ونقل وتوزيع وإدارة الكهرباء.

وينقسم المعرض إلى ستة قطاعات إنتاجية، تجمع بين الابتكار في مجال الكهرباء؛ والطاقة النظيفة، بما يغطي حلول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية؛ بالإضافة إلى تخزين الطاقة والبطاريات؛ والطاقة الحرجة والاحتياطية؛ والنقل والتوزيع؛ وإدارة استهلاك الطاقة، والمركبات الكهربائية.

كما يتضمن المعرض برنامج معارف رفيع المستوى على شكل مؤتمرات وورش عمل وندوات ضمن القطاع، بما يتيح للمشاركين التعمق في مختلف الجوانب، بدءًا من الشراكات والاستثمار والابتكار اللازم لدفع عجلة التحول، ووصولًا إلى توطين البحث والتطوير والتصنيع المتقدم تقنيًا.

ويستكشف المعرض أيضًا كفاءة شبكة الكهرباء، وتلبية الطلب المتزايد للطاقة، وإحداث التغيير الإستراتيجي، بالإضافة إلى العمليات التقليدية لتحويل الغاز إلى كهرباء، وتوسيع نطاق ريادة الأعمال، والمتطلبات الأساسية لتوفير مصدر طاقة موثوق وميسور التكلفة ومنخفض الكربون وقابل للتوسيع.

وتشمل الفعاليات المميزة في المعرض منتدى القيادات، وهو برنامج مغلق لقادة القطاع، يشمل: كبار المسؤولين التنفيذيين الذين يستثمرون في تحويل البنية التحتية ومنظومة الكهرباء في المملكة؛ وبرامج كبار الشخصيات وضيوف المعرض من المشترين، ويهدف إلى دعم تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المملكة؛ بالإضافة إلى ثلاثة مراكز منفصلة حول القطاع، تغطي أنظمة الطاقة والتحول الرقمي، وريادة الأعمال، ومركز للتجارة.

وتستقطب النسخة الافتتاحية من المعرض أكثر من 800 شركة عارضة محلية وإقليمية ودولية، وتشمل قائمة المتحدثين ما يزيد على 125 خبيرًا؛ ومن المتوقع أن يشهد المعرض مستويات إقبال تزيد على 100 ألف زائر من متخصصي القطاع.

وتعليقًا على ذلك، قال كريس سبيلر، نائب رئيس قسم الطاقة الذي يتمتع بخبرة واسعة في إطلاق المعارض في المملكة، عقب الإطلاق الناجح لمعرض سيتي سكوب جلوبال في الرياض العام الماضي: “يسهم التحول العالمي نحو اعتماد مصادر جديدة للطاقة في التركيز أكثر في الكهرباء، بما يعيد رسم ملامح القطاع في المملكة. كما توفر هذه الفعالية منصة مميزة للممولين الدوليين ومطوري المشاريع للالتقاء مع المصنّعين والموزعين والمنظمين الدوليين والهيئات المؤسسية، بهدف تعزيز فرص الاستثمار في المملكة.

ويوفر إكسبو السعودية للكهرباء وجهة استثنائية للتبادل التجاري في المملكة، حيث يتصدر تحويل الطاقة جداول الأعمال على امتداد جميع مرافق سلسلة التوريد. كما يقدم المعرض منصة متميزة للتواصل بين المتخصصين، وتبادل المعارف، واستعراض الفرص التجارية، واستقطاب الزوار والمشاركين من قطاعات متنوعة، بما يشمل: الطاقة والهندسة والبناء وتطوير البنية التحتية”.

ويندرج معرض إكسبو السعودية للكهرباء في إطار القسم الرائد من فعاليات الطاقة من شركة إنفورما، بما يشمل: معرض الشرق الأوسط للطاقة، ومعرض نيجيريا للطاقة، ومعرض مصر للطاقة، وهو جزء من الفعاليات الكبرى الواسعة التي تنظمها تحالف، المشروع المشترك بين شركة إنفورما وصندوق الفعاليات الاستثماري والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز. وتمثل تحالف أكبر شركة لتوسيع الفعاليات المنفردة في المملكة، وتعمل على تطوير خطط لإطلاق 20 فعالية جديدة بين الشركات وبين الشركات والعملاء في المملكة بحلول منتصف عام 2025.