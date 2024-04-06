أمازون تسعى إلى اختراق السوق الهندية عبر Bazaar

طرحت أمازون في الهند متجرًا خاصًا يسمى Bazaar يعرض منتجات أزياء عصرية بأسعار معقولة، في الوقت الذي تكثف فيه جهودها تجاه متجر Flipkart المملوك لشركة وول مارت ومتجر Ajio المملوك لشركة ريلاينس إندستريز، اللذين حققا اختراقات عميقة في سوق الأزياء الهندية.

وأطلقت عملاقة التجارة الإلكترونية المتجر الجديد عبر تطبيقها لنظام أندرويد في الهند.

وفي شهر فبراير، بدأت أمازون باستقطاب البائعين إلى منصتها الجديدة، ووعدتهم بتجربة تسليم سلسة، وخلوها من رسوم الإحالة، وإمكانية الوصول إلى قاعدة عملاء ضخمة.

وكتبت الشركة في صفحة الدعم: “يمكنك العثور على الملابس والإكسسوارات والمجوهرات وحقائب اليد والأحذية والملابس التقليدية والغربية ومجموعة واسعة من السلع المنزلية، ويشمل ذلك أدوات المطبخ والمناشف وبياضات الأسرّة وأدوات الديكور”.

ويؤدي تزايد شعبية الأزياء ذات الأسعار المعقولة إلى زيادة عمليات الشراء عبر العديد من تطبيقات التسوق الهندية، مما يجعل من الأهمية بمكان لشركة أمازون أن يكون لها دور قوي في فئة كانت تكافح فيها تقليديًا في البلاد.

وتتغير فئات التجارة الإلكترونية في الهند، إذ إن حصة الهواتف المحمولة والإلكترونيات الاستهلاكية آخذة بالانخفاض، في حين شهدت الموضة والأزياء نموًا قويًا وتمتلك الآن حصة مرتفعة.

وتشمل عروض Bazaar قمصانًا عصرية يبدأ سعرها من 1.55 دولار وأحذية رياضية يقل سعرها عن 3 دولارات.

وتعد الهند سوقًا خارجية رئيسية لشركة أمازون، التي استثمرت أكثر من 11 مليار دولار في البلاد حتى الآن.

وتحتفظ الوحدة السحابية للشركة AWS بمكانتها الرائدة في السوق الهندية، مع أن ذراع التجارة الإلكترونية التابعة لشركة أمازون تحتل المركز الثاني خلف Flipkart.

وأعلن الرئيس التنفيذي آندي جاسي في العام الماضي خططًا لاستثمار 12.7 مليار دولار في AWS في الهند بحلول عام 2030، مع الالتزام أيضًا بأكثر من ملياري دولار لقسم التجارة الإلكترونية خلال المدة نفسها.

واكتسبت سوق التجارة الإلكترونية للأزياء قوة كبيرة في الهند في السنوات الأخيرة، إذ استمدت الشركات الناشئة المحلية الإلهام من رواد عالميين، مثل زارا وإتش آند إم ويونيكلو.

ويتصدر متجر Flipkart المالك لمنصة التجارة الإلكترونية للأزياء مينترا Myntra هذه الفئة حاليًا، مع أنه يواجه منافسة من متجر Ajio المستحوذ على ما يقرب من 30 في المئة من حصة السوق.

وأطلق متجر Ajio في العام الماضي منصة التجارة الإلكترونية للأزياء أجيو ستريت Ajio Street. وتقدم المنصة تشكيلة واسعة من الملابس والإكسسوارات بأسعار تنافسية، مع ضمان أفضل سعر لمنتجاتها، وتوفير خدمة توصيل مجانية، وسهولة في عملية الإرجاع.

وتستعد منصة شين Shein للعودة إلى البلاد من خلال مشروع مشترك مع ريلاينس إندستريز، وذلك بعد أن حظرتها الهند سابقًا.