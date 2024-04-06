آبل تفتح متجر التطبيقات لمحاكيات الألعاب القديمة

خففت آبل قيود متجرها للتطبيقات وفتحته أمام محاكيات الألعاب القديمة. وأعلنت الشركة أن برامج محاكاة الألعاب يمكنها الوصول إلى متجرها للتطبيقات عالميًا وتقديم ألعاب قابلة للتنزيل.

وتقول آبل إن هذه الألعاب يجب أن تمتثل لجميع القوانين المعمول بها، في إشارة إلى أنها قد تحظر التطبيقات التي توفر ألعابًا مقرصنة.

وتسمح هذه الخطوة لمحاكيات المنصات القديمة الموجودة عبر نظام أندرويد بإحضار تطبيقاتها إلى آيفون.

وحظرت آبل محاكيات الألعاب منذ مدة طويلة عبر نظام التشغيل iOS، مما ترك مالكي آيفون يبحثون عن حلول بديلة عبر كسر الحماية أو حلول بديلة أخرى.

ويعد هذا الحظر أحد الأسباب الرئيسية التي قد تجعل مالكي آيفون في الاتحاد الأوروبي يجربون متاجر التطبيقات الخارجية بعد أن أصبحت تلك المتاجر مسموحة في المنطقة، وقد يؤدي التغيير الذي أجرته آبل إلى إيقاف ذلك.

وإلى جانب القواعد الجديدة المتعلقة بالمحاكيات، عدلت الشركة قواعدها المتعلقة بالتطبيقات الفائقة، مثل WeChat.

وتنص القواعد الآن على أن الألعاب والتطبيقات المصغرة ضمن هذه التطبيقات يجب أن تستخدم HTML5، موضحة أنها لا يمكن أن تكون تطبيقات وألعابًا أصلية.

ويبدو أن هذا التغيير يأتي ردًا على دعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها الولايات المتحدة.

وتتهم دعوى مكافحة الاحتكار الشركة بمحاولة إقصاء تطبيقات بث الألعاب السحابية والتطبيقات الفائقة.

وبدأت آبل سابقًا بالسماح بخدمات البث السحابي عبر متجرها للتطبيقات، مثل Xbox Cloud Gaming و GeForce Now.

ويبدو أن الشركة تستجيب للضغوط التي تمارسها المفوضية الأوروبية خارج الولايات المتحدة.

وفي تحديث آخر للقواعد، قالت الشركة إنها تسمح الآن لتطبيقات بث الموسيقى في الاتحاد الأوروبي بتضمين روابط داخل التطبيق توجه المستخدمين نحو عمليات الشراء الخارجية وتذكر معلومات التسعير.

كما تسمح أيضًا للمطورين بدعوة المستخدمين إلى تقديم عنوان البريد الإلكتروني لغرض صريح وهو إرسال رابط إلى موقع المطور لشراء محتوى أو خدمات الموسيقى الرقمية.

وبعد أن وصفت المفوضية قواعد آبل لمكافحة التوجيه بأنها غير قانونية، حاولت سبوتيفاي تحديث تطبيقها بروابط إلى موقعها الإلكتروني لشراء الاشتراكات، مع أنها لم تحصل على موافقة من آبل لأسابيع.

ولا تزال سبوتيفاي غير راضية عن التغيير الأخير لشركة آبل، ولا تزال آبل تخطط لتحصيل عمولة على مشتريات الروابط الخارجية، مع أن مفوضة الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاجر قالت إنه يجب على آبل السماح لتطبيقات بث الموسيقى بالتواصل بحرية مع المستخدمين.